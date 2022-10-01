كشفت مؤسسة "احتضن الدوحة" الثقافية في قطر عن تقديم مجموعة من البرامج والفعاليات التراثية والثقافية خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم ، بسوق الوكرة القديم أحد المعالم التراثية في المدينة الواقعة جنوب البلاد .

وقالت أمل الشمري المدير المؤسس لمؤسسة "احتضن الدوحة"، وهي بيت ثقافي بإدارة قطرية، إن المؤسسة ستقيم برنامجا حافلا بهدف ربط الثقافة بالرياضة لخلق تجربة ثقافية استثنائية أثناء كأس العالم قطر .2022

وأضافت، في تصريحات صحفية أنه تم اختيار مواقيت معينة للفعاليات التي ستقدمها المؤسسة بالتزامن مع بث مباريات كأس العالم، وذلك بإضافة ساعة قبل انطلاق كل مباراة من أجل عرض تجربة ثقافية للزوار الذين يقصدون بيت احتضن الدوحة في سوق الوكرة، حيث يكون الاستقبال بالضيافة القطرية من خلال تقديم القهوة العربية وتعريف الزوار بآداب المجلس القطري، والثقافة القطرية الثرية والضاربة في التاريخ، وتنوير الجمهور الحاضر باللباس القطري التقليدي والحرف اليدوية في البلاد.

وأوضحت الشمري أن الدخول للبيت سيكون بالتذاكر من أجل تفادي الاكتظاظ والمساعدة في التنظيم حتى لا يتم تجاوز الطاقة الاستيعابية، وذلك مراعاة لسلامة وأمن الزوار، وللمساهمة في أن تكون لهم تجربة ثقافية بالموازاة مع الاستمتاع بمشاهدة مباريات كرة القدم في جو استثنائي، منوهة بأن "احتضن الدوحة" يهدف إلى إعطاء فرصة للجماهير من أجل عيش تجربة ثقافية تراثية قطرية بحتة مرفقة بأكلات من المطبخ التقليدي القطري، حيث إن مدة التجربة ستكون 3 ساعات، متضمنة وقت المباراة.

كما نوهت المدير المؤسس لـ"احتضن الدوحة" إلى أن لدى المؤسسة شراكة مع مؤسسة الدوحة للأفلام، من أجل عرض أفلام "صنع في قطر" التي أبدعها المخرجون والكتّاب القطريون، كما يستضيف المجلس العديد من الجلسات الثقافية التي من شأنها تحفيز النقاش البناء والتعرف أكثر على المجتمع القطري، من خلال تنوع المواضيع التي يتم التطرق إليها، ومنها الحديث عن أهمية الضيافة لدى المجتمعات العربية، وضوابط الزي والحدود الاجتماعية، وغير ذلك من المواضيع ذات الصلة.

وتابعت:" كما نمثل مصدراً معتمداً للشركات والمؤسسات المهتمة بتقديم ورش عمل توعوية لموظفيها الجدد عن آداب الأعمال في المجتمع العربي، والتي تسعى لتسهيل الاندماج في مجتمع متعدد الثقافات وتفادي أي صدمة ثقافية محتملة، حيث تشكل المحاضرات والدورات الثقافية فرصة لتعريف الموظفين والعاملين بالتنوع الثقافي قبل بدء العمل في قطر.

وخلال الفترة التي تسبق بطولة كأس العالم قطر 2022 سنقوم باستضافة سلسلة من ورش العمل والفعاليات التي تهدف إلى جعل دولة قطر في مقدمة مواضيع النقاش".