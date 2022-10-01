قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعيين لوك ريمون رئيسا جديدا لشركة الكهرباء الفرنسية المنتظر تأميمها بالكامل "إي.دي.إف" خلفا للرئيس التنفيذي الحالي جان برنار ليفي 67/ عاما/، الذي سيترك الشركة قبل الموعد المقرر لذلك.

ويحتاج قرار ماكرون إلى موافقة البرلمان حتى يصبح تعيين لوك المدير العام السابق لشركة الصناعات الكهربائية الفرنسية شنايدر إلكتريك ساريا.

عمل ريمون 53/ عاما/ في عدة وظائف في وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية قبل الانتقال إلى القطاع الخاص.

يذكر أن إي.دي.إف خاضعة بالفعل لسيطرة الدولة. وأعلن ماكرون في آذار/مارس الماضي رغبته في تأميمها بالكامل وهي الخطوة التي تستهدف ضمان التمديد المقرر لاستخدام الطاقة النووية في فرنسا.

وفي تموز/يوليو الماضي قالت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن في كلمة لها أمام البرلمان الفرنسي "تتطلب حالة الطوارئ المناخية قرارات قوية وجذرية. نحن بحاجة إلى السيطرة الكاملة على الإنتاج وعلى مستقبل الطاقة لدينا. يجب أن نضمن سيادتنا في مواجهة عواقب الحرب (الروسية ضد أوكرانيا) والتحديات الهائلة المقبلة ... لذلك أؤكد اليوم اعتزام الدولة امتلاك 100% من رأسمال إي.دي.إف".

ولم تقدم بورن تفاصيل إضافية لخطة تأميم شركة الكهرباء العملاقة، التي تمتلك الدولة 84% من أسهمها حاليا.

وقال الرئيس ماكرون خلال حملته الانتخابية في آذار/مارس الماضي إن هذا الجزء من الشركة يجب تأميمه لتعزيز استقلال فرنسا في مجال الطاقة وتحقيق صفر انبعاثات كربونية من خلال بناء محطات طاقة نووية جديدة.