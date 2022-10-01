أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الهولندي ارتفاع أسعار المستهلك في هولندا الشهر الجاري إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدفوعة بالزيادة في أسعار الطاقة نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وارتفعت أسعار المستهلك في هولندا، وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي خلال أيلول/سبتمبر الحالي بنسبة 1ر17% سنويا مقابل 7ر13% خلال آب/أغسطس الماضي. وارتفعت الأسعار خلال الشهر الحالي مقارنة بالشهر الماضي بنسبة 9ر2%.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه البيانات ستكون مهمة عندما يحدد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي موقفه من إمكانية زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس مرة أخرى في اجتماعه المقرر يوم 27 تشرين الأول/أكتوبر المقبل. ويعتبر كلاس كنوت محافظ البنك المركزي الهولندي من أقوى مؤيدي تشديد السياسة النقدية في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي.