بشرى شعبان



أكـــد وزيـــر الشؤون الاجتماعيـــــة والتنميـــة المجتمعية فهد الشريعان أن إدارة رعاية المسنين توفر الرعاية الطبية والاجتماعية والنفسية والترفيهية لكبار السن بالتعاون مع أسرهم عبر مراكز الخدمة المتنقلة في جميع محافظات الدولة والتي تخدم 3363 مسنا ومسنة، لافتا إلى قيام الوزارة بتوفير السكن الملائم والرعاية الصحية والاجتماعية لمن لا عائل لهم وذلك من خلال خدمات الرعاية الإيوائية والبالغ عددهم 19 مسنا من النساء والرجال.



وقال الشريعان في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن: الحمد لله الذي جعلنا نشارك آباءنا وأمهاتنا من كبار السن في يومهم العالمي، حيث يحتفل العالم في الأول من أكتوبر باليوم العالمي للمسنين والذي يهدف إلى تعزيز دور المسنين في المجتمع والتوعية بأهمية الرعاية الصحية والنفسية لكبار السن والحد من العنف اتجاههم وإساءة معاملتهم، مبينا ان الكويت من الدول التي تولي اهتماما بهذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعا، وذلك من خلال ما نصت عليه المادة 11 من دستور الكويت، وعليه تم إصدار القانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين.



وأضاف: تم إنشاء أندية كبار السن لشغل أوقات فراغهم والاستفادة من خبراتهم وتفعيل دورهم في المجتمع، وبلغ عدد المستفيدين من بطاقة أولوية 30008 مسنين، وعدد المستفيدين من لوحات المركبات المخصصة لمواقف كبار السن 2735، مشيرا الى أن الوزارة تسعى جاهدة الى تقديم خدمات أفضل للمسنين تشعرهم بالأمان والسعادة والتمتع بالصحة والقدرة على القيام بمختلف أنشطتهم الاجتماعية بما يتناسب مع رغباتهم وإمكانياتهم.



وتابع: لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لجميع العاملين لخدمة كبار السن في قطاع الرعاية الاجتماعية والمتمثل في إدارة رعاية المسنين على كل الجهود المبذولة، سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد، وأن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه، تحت قيادة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد.