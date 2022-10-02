توجهت رئيسة جمعية السعادة والايجابية الكويتية المستشارة نجاة الحشاش بأسمى التهاني والتبريكات للفائزين بثقة الشعب في الانتخابات البرلمانية، معربة عن سعادتها البالغة بفوز م.جنان بوشهري وعالية الخالد في الوصول الى قبة البرلمان عن جدارة، معتبرة فوزهما نصرا للمرأة الكويتية وتقديرا مستحقا لدورها البارز في النهوض بالوطن، متمنية للجميع التوفيق والسداد لما فيه خير البلاد والعباد، مقترحة تخصيص لجنة خاصة للسعادة في مجلس الوزراء أو مجلس الأمة تمهيدا لتأسيس وزارة للسعادة على غرار المعمول به في الدول الخليجية.



وثمنت الحشاش في تصريح صحافي جهود العاملين في الجهات الحكومية ووزارات الدولة، وخصوصا الداخلية والعدل والصحة التي أسفرت عن اكتمال العرس الديموقراطي للكويت بنجاح وصورة مشرفة، مؤكدة ان التجربة بكل تفاصيلها تدعو للفخر والإعزاز، لاسيما أنها تعكس ثقة القيادة السياسية بالشعب وقدرته على تصحيح المسار الديموقراطي للعبور بسفينة الوطن الى بر الأمان، وتدشين مرحلة جديدة بعنوان «الكويت أولا ومصلحتها فوق الجميع».



ولفتت إلى أن الاستقرار الذي يقترن بالإنجاز لا يمكن أن يتحقق إلا في بيئة يتمتع كل من فيها بالرضا والسعادة والإيجابية، مطالبة بوضع مؤشر السعادة والإيجابية ضمن المعايير الأساسية لرفع معدلات الأداء في مختلف القطاعات في الدولة.