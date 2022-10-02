أشاد رئيس الاتحادين العربي والكويتي للإعلام الإلكتروني فيصل الصواغ بما بذلته مختلف أجهزة الدولة في سبيل خروج انتخابات مجلس الأمة 2022 بصورة مشرفة تعكس الوجه الحضاري للكويت.



وثمن الصواغ المشاركة الشعبية الكبيرة في العرس الديموقراطي الذي شهدته البلاد لاختيار ممثليهم في مجلس الأمة ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بضرورة تصحيح المسار وإعلاء المصلحة الوطنية. واشار الصواغ الى ان المرحلة الجديدة تتطلب من الجميع التعاون والابتعاد عن التأزيم والعمل الحقيقي لاطلاق اصلاح شامل في مختلف النواحي والمجالات لتحقيق تطلعات الوطن والمواطن.