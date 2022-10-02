أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان شركة نفط الكويت قررت ترسية عقدين ضخمين الأسبوع الماضي بقيمة اجمالية تبلغ 122 مليون دينار وذلك لانشاء خطوط تدفق الأنابيب. وقالت المصادر ان العقد الاول بقيمة 60 مليون دينار، حيث ستقوم الشركة بإنشاء خطوط التدفق في منطقة غرب الكويت.



وذكرت ان العقد الثاني في منطقة جنوب وشرق الكويت (حقل برقان الكبير) وتمت ترسيته بقيمة 62 مليون دينار.



ويشمل نطاق العمل في مشروع إنشاء خطوط تدفق الغاز والأعمال المرتبطة بها، بناء شبكة خطوط التدفق وتركيب التوصيلات الخطوط الساخنة والصمامات.