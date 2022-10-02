التوزيعات الإسكانية ترفع دعم المواد الإنشائية بـ 143% إلى 87.4 مليون دينار

%32 ارتفاعاً في فاتورة الحليب ومغذيات الأطفال.. وصلت لـ 3.7 ملايين دينار



طارق عرابي



كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء» عن ان قيمة فاتورة دعم المواد التموينية والإنشائية التي تحملتها الحكومة خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفعت بنسبة 72% بما قيمته 58.1 مليون دينار حيث بلغت القيمة الإجمالية للإنفاق على ذلك الجانب نحو 138.7 مليون دينار، مقارنة بـ 80.6 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي 2021.



ووفقا لمصادر مطلعة، فإن أسباب الزيادة في الإنفاق على الدعم تأتي بصورة رئيسية من الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والإنشائية عالميا، وهو الأمر الذي تواجهه وزارة التجارة والصناعة بتخفيف آثاره على المواطنين عبر تحمل تلك الزيادات في إطار سعيها لتوفير السلع والاحتياجات الأساسية المدعومة بنفس أسعارها السابقة ومن دون أن تثقل كاهل المواطن، خاصة أن وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان كان قد أكد في أكثر من مناسبة أن المواطن لن يشعر بأي زيادة في أسعار المواد الإنشائية والتموينية المدعومة، إذ ستتحمل الحكومة فروق الأسعار الناتجة عن زيادة كلفة الشحن أو غيرها، في ظل تداعيات الحرب الروسية ـ الأوكرانية، وأن هناك خططا استراتيجية لضمان تدفق السلع والمواد الغذائية واستقرار أسعارها.



يأتي ذلك إلى جانب الدور الحيوي للإنفاق على دعم المواد الإنشائية التي استحوذت وحدها على نحو 88% من حجم زيادة الإنفاق على الدعم خلال أول 6 أشهر من العام الحالي، مدفوعة بحجم التوزيعات الإسكانية الأخيرة وبدء المواطنين العمل على التجهيزات والإنشاءات الخاصة ببيت العمر.



يأتي ذلك بعدما ارتفعت فاتورة الإنفاق على دعم المواد الإنشائية بنسبة تصل إلى 143% بما قيمته نحو 51.5 مليون دينار حيث بلغت القيمة الإجمالية لحجم الانفاق عليها خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 87.4 مليون دينار مقارنة بـ35.9 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2021، وذلك بدعم من التوزيعات الإسكانية الجديدة وبدء الكثير من المواطنين إنشاءاتهم في بيت العمر.



وسجل شهر يناير الماضي أعلى معدل انفاق على دعم المواد الإنشائية، إذ بلغت قيمته 18.7 مليون دينار، مقارنة بـ 5.1 ملايين دينار عن شهر يناير 2021، فيما سجل شهر فبراير 2022 ثاني أعلى معدل إنفاق بواقع 16.5 مليون دينار مقارنة بـ 5.6 ملايين دينار في فبراير 2021، وحل شهر مارس ثالثا بـ 15.3 مليون دينار مقارنة بـ 5.3 ملايين دينار في مارس 2021، وجاء شهر أبريل رابعا بـ 12.5 مليون دينار مقابل 5.4 ملايين دينار في أبريل 2021.



وشهد الإنفاق على الدعم المقدم للمواد الغذائية والتموينية الاساسية من الأرز، والسكر، والحليب البودر، والزيت النباتي، ومعجون الطماطم، والدجاج، والعدس، والطحين خلال النصف الاول من العام الحالي ارتفاعا بنحو 13.15% بما قيمته نحو 5.5 ملايين دينار ليبلغ نحو 47.3 مليون دينار مقارنة بـ 41.8 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2021.

وأظهرت الأرقام أن شهر يونيو 2022 سجل أعلى معدل انفاق على دعم المواد الأساسية بواقع 13.9 ملايين دينار، يليه شهر مارس بواقع 9.3 ملايين دينار ثم شهر مايو بواقع 8.1 ملايين دينار.



وارتفع الدعم المقدم لحملة البطاقات التموينية على الحليب ومغذيات الأطفال بنسبة 32% بما قيمته 900 ألف دينار خلال النصف الاول من عام 2022 حيث بلغت قيمته نحو 3.7 ملايين دينار مقارنة بـ 2.8 مليون دينار دعما أنفق على تلك السلع خلال الفترة ذاتها من 2021.

وسجل شهر يونيو الماضي أعلى معدل انفاق على دعم الحليب ومغذيات الاطفال بواقع 1.1 مليون دينار، تلاه شهر أبريل بنحو 598 ألف دينار، بينما سجل شهر يناير نحو 577 ألف دينار لدعم الحليب ومغذيات الاطفال.

جدير بالذكر أن إجمالي قيمة الدعم المنصرف للمواد التموينية التي تقدمها وزارة التجارة للمواطنين من خلال البطاقة التموينية، بلغ خلال العام 2021 نحو 225 مليون دينار، حيث شمل هذا المبلغ دعم مجموعة المواد التموينية التي تضم: الأرز البشاور، الزيت النباتي، الدجاج المجمد، معجون الطماطم، السكر، حليب البودرة، الطحين والعدس، إلى جانب المواد الإنشائية المتمثلة بالأسمنت والحديد والطابوق ودعم التكييف والخرسانة والأطقم الصحية والأسلاك الكهربائية والسيراميك والبورسلان ودعم التكسية الخارجية للبناء والترميم.