خليفة الراشد ومازن مدوه عضوان مستقلان.. ومريم عبدالسلام بالتعيين



علي إبراهيم



علمـــــت «الأنبــاء» أن 3 أعضاء جدد دخلوا مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي منهم عضوان عن طريق الانتخاب وآخر بالتعيين. وتفصيليا، أصدر محافظ بنك الكويت المركزي، باسل الهارون، قرارا بالتأشير في سجل البنوك لدى «المركزي» بالتعديلات التالية على بيانات بنك الكويت الصناعي.



انتخاب خليفة عبدالله خليفة الراشد ومازن محمد محمود مدوه عضوي مجلس إدارة مستقلين لاستكمال الفترة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس (2020 /2022)، وتعيين مريم رشيد أحمد عبدالسلام في مجلس إدارة البنك لاستكمال الفترة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس بدلا من هيا بندر الحميدي.