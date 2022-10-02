الوفد يضم 46 عضواً يمثلون مجلس إدارة الغرفة وجهات حكومية واتحادات ومجموعة من الشركات

عقد اجتماعات مع مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة المصرية لبحث وتوطيد التعاون الاقتصادي

في إطار سعي غرفة تجارة وصناعة الكويت لفتح آفاق اقتصادية جديدة بين الكويت وجمهورية مصر العربية، وتدعيما لأواصر التعاون والامتداد التاريخي للعلاقات المصرية- الكويتية، توجه وفد اقتصادي كويتي رفيع المستوى برئاسة محمد الصقر رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة لزيارة جمهورية مصر العربية خلال الفترة 1 إلى 4 أكتوبر الجاري.



وأوضحت «الغرفة» في بيان صحافي، أن الوفد يضم في عضويته 46 عضوا يمثلون مجلس إدارة الغرفة، وبعض الجهات الحكومية والاتحادات المهنية ومجموعة من الشركات الكويتية المهتمين بقطاعات: الاستثمار، المصارف، الصناعة، السياحة والفندقة، المواد الغذائية، الخدمات اللوجستية، الشحن والمناولة والتخزين، الطيران، التعليم، الاتصالات، البناء والمقاولات، وأعضاء مجلس التعاون المصري- الكويتي، بالإضافة إلى الجهاز الإداري بالغرفة.



وتنظم الغرفة هذه الزيارة بالشراكة مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، حيث يتضمن برنامجها عقد الملتقى الاقتصادي المصري- الكويتي، الذي سيتناول عدة محاور وعرض فرص الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر والمشروعات القومية الكبرى في قطاعات الزراعة، الصناعة، الاستثمار العقاري، السياحة والخدمات.



كما ستتضمن الزيارة الاطلاع على سياسة ملكية الدولة وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما سيقوم الجانب الكويتي بعرض المناخ الاستثماري في الكويت ولمحة عن الاقتصاد الكويتي وعرض حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت.



كما سيقوم الوفد بعقد اجتماعات مع مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة المصرية لبحث سبل توطيد التعاون الاقتصادي، ويأتي ذلك انعكاسا للاهتمام الذي توليه الشقيقة مصر بجذب المستثمر الكويتي للمشاركة في تنفيذ المشروعات الكبرى.