الودعاني: الجهاز يمضي قدماً بتطوير منظومة الحكومة الإلكترونية مع جميع الجهات ومختلف المستويات

الحسيني: المنتدى يقدم طرحاً جديداً لتطوير نظرة مشتركة لبرامج الحكومة الإلكترونية مع خطة التنمية



تحت رعاية وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالوكالة د.رنا الفارس، تقام فعاليات النسخة التاسعة لمنتدى الحكومة الإلكترونية تحت شعار «الحكومة الإلكترونية ركيزة نهضة تنموية شاملة»، خلال الفترة من 23 إلى 25 من شهر أكتوبر الجاري.



وسيعقد منتدى الحكومة الإلكترونية في نسخته التاسعة، بتنظيم من شركة نوف إكسبو واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، وبالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وذلك في قاعة البركة بفندق كراون بلازا.



تطوير الخدمات الحكومية



وحول هذا الحدث، توجهت المديرة العامة للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات هيا الودعاني بالشكر العميق للوزيرة د.رنا الفارس على رعايتها للمنتدى، الذي يدعم جهود الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ توجهات القيادة السياسية لتحقيق رؤية كويت جديدة 2035، وتحديدا تطوير الخدمات الحكومية الذكية في البلاد بالتعاون مع جميع الجهات الأخرى.



وأشارت الودعاني إلى أن الحكومة الإلكترونية مسؤولية مشتركة بين مختلف جهات الدولة ومستويات القيادة فيها، لاسيما أن المهمة تتعاظم يوما بعد يوم نتيجة تطور وانفتاح المجتمع الكويتي للاعتماد التكنولوجي بكل نواحي الحياة اليومية والعملية.



وأكدت أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لا يدخر جهدا بتحمّل مسؤولياته كاملة، فتطوير الخدمات الحكومية كان ولا يزال أحد الأهداف الأساسية التي تم إنشاء الجهاز لأجله، مثمنة الجهود المبذولة للانتقال نحو مراحل متقدمة في منظومة الحكومة الإلكترونية بالكويت لتواكب المفاهيم الحديثة والمتجددة لتلك المنظومة، مشددة على إيمان الجهاز بأن الحكومة الإلكترونية هي الركيزة والأساس للنهضة التنموية الشاملة والمستدامة.



وأشادت الودعاني بالجهود الواضحة والتي تستحق الشكر لشركة نوف إكسبو واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية على جهودهما في تنظيم منتدى الحكومة الإلكترونية التاسع، كما رحبت الودعاني بالمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمتحدثين المشاركين في المنتدى، آملة أن يخرج بالنتائج والتوصيات التي تنعكس إيجابيا على التأسيس لديناميكية جديدة وفاعلة لتوحيد جهود تطوير منظومة الحكومة الإلكترونية مع جهود تنفيذ خطط التنمية.



دور مؤثر ولافت



من جانبه، عبر نائب المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات د.عمار الحسيني عن سعادته بانطلاق فعاليات المنتدى، مشيرا الى الدور المؤثر واللافت الذي اضطلع به المنتدى في دوراته السابقة وحتى الآن في توجيه الأنظار نحو أهمية الحكومة الإلكترونية لتطور المجتمعات ونموها.



وأضاف الحسيني أننا نتطلع لمشاركة فعالة في المنتدى بنسخته التاسعة من قبل الجهات الحكومية، فهي جميعا معنية بهذا الموضوع الحيوي، خاصة أن المنتدى يطرح لهذا العام موضوعاً مهماً يتعلق بتكامل وتنسيق وتضافر الجهود لتطوير منظومة الحكومة الإلكترونية وتنفيذ مشروعات خطة التنمية، لافتا الى أنه طرح مستجد قد يفتح آفاقا جديدة يحتاج اليها الجميع للوصول الى مستويات أفضل من الفعالية والتنافسية لوطننا الحبيب في الوقت الذي نوفر عليه الكثير من الأعباء.



وأوضح أن هذا الطرح يتطلب استكمال ومواصلة البحث فيه بعد انتهاء فعاليات المنتدى لكي نفيه حقه ونخرج بالفائدة المرجوة منه، متوجها بالشكر إلى شركات التكنولوجيا والاستشارات العالمية والشركات المحلية على دعمها للمنتدى في السنوات الماضية ونسخته الحالية، ومرحباً باستمرار الدعم لمسيرة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في الأعوام المقبلة.