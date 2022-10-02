عاطف رمضانطرحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مناقصة لإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق الرئيسية وشبكات خدمات البنية التحتية الرئيسية وخزانات مياه الأمطار بمشروع جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية.وعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن الموعد المقرر لإيداع العطاءات «موعد الإقفال» هو 3 نوفمبر 2022 وأن الاجتماع التمهيدي للاستفسارات محدد له 16 أكتوبر 2022 الساعة 10 صباحا بمقر المؤسسة في جنوب السرة.ولفتت المصادر إلى أن الشركات المحلية والعالمية المنفذة لمشاريع أعمال الطرق والخدمات والبنية التحتية التي تنطبق عليها قائمة الأسس والمعايير الواجب استيفاؤها من المناقصين للتقدم لشراء مستندات المناقصة مع تقديم جميع الوثائق والمستندات وفقا للمتطلبات وبما يحقق الشروط وبالطريقة المنصوص عليها.ولفتت إلى أن الشركة المتقدمة يجب أن تنطبق عليها إحدى الحالات التالية: المقاولين المحليين المصنفين لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة بالفئة الأولى لتخصص الطرق والبنية التحتية «منفردين»، والمقاولين الأجانب المتخصصين في تنفيذ أعمال الطرق والخدمات «منفردين».