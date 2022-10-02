القاهرة - هناء السيد



كرّمت المحكمة العربية للتحكيم واتحاد الإعلاميات العرب، رئيسة مجلس سيدات الأعمال العرب الشيخة حصة الصباح تقديرا لدورها وفوزها برئاسة الاتحاد بدورته السابعة على التوالي.



جاء ذلك خلال الندوة الاقتصادية التي عقدت تحت عنوان سيدات الأعمال ودعم الاستثمار المصري والعربي، والتي عقدها اتحاد الإعلاميات العرب بالتعاون مع المحكمة العربية للتحكيم، كما تم تكريم نائبة رئيسة مجلس سيدات الأعمال العرب الشيخة هند بنت سلمان الخليفة، والأمينة العامة للمجلس خيرية دشتي.



حضرت الندوة عضوات اتحاد سيدات الأعمال العرب من الدول العربية، كما حضرها نيابة عن رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، كل من: رئيس المحكمة العربية للتحكيم ورئيس المحكمة الدستورية السابق المستشار فاروق سلطان، ورئيس لجنة الشؤون العربية بالبرلمان والأمين العام للجهاز العربي للتسويق النائب م.يسرى المغازي، ونائب رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس المحكمة العربية للتحكيم المستشار حمدي أبو زيد.



وشهدت الندوة عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الجمهورية الجديدة ‏وفيلم آخر عن اتحاد الإعلاميات العرب، وثالث عن مجلس سيدات الأعمال العرب.



وأعرب مجلس سيدات الأعمال العرب عن تقديرهن لإنجازات الجمهورية الجديدة وأهمية مستقبل الاستثمار في مصر.



وثمنت رئيسة اتحاد الإعلاميات العرب أسماء حبشي الدور الرائد للشيخة حصة الصباح وسعيها لدعم المرأة العربية من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكذلك إطلاق مجلس سيدات الأعمال العرب مبادرات للمرأة العربية للنهوض بها اقتصاديا واجتماعيا.