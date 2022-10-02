انطلاقا من رسالتها ومسؤوليتها الخيرية، أعلنت جمعية تراحم للأعمال الخيرية والإنسانية أنها تقوم منذ تأسيسها على خدمة الأيتام ورعايتهم ضمن برامج متنوعة توفر واقعاً أفضل للأيتام المكفولين لديها.

وصرح المدير العام للجمعية عبدالحميد الدوسري بأن "تراحم" تكفل 3 آلاف يتيم في 15 دولة مختلفة من منطلقات إحياء روح التكافل الاجتماعي بين المسلمين، ولما لكفالة اليتيم والقيام على شؤونه. من أهمية كبيرة اعتنى بها الإسلام عناية مميزة.



وأضاف الدوسري أن رسالة الجمعية في كفالة الأيتام تتمثل في بناء اليتيم وتأهيله، ليصبح قادراً على كفاية نفسه وبناء ذاته، ورعاية أسرته وخدمة مجتمعه، بالإضافة إلى تنشئته على الأسس الإسلامية السليمة، المبنية على تعاليم الإسلام الحنيف، وكذلك سد احتياجاته وتحسين أحواله المعيشية والاجتماعية والتعليمية والصحية والنفسية.



وتابع، لله الحمد تتواصل مسيرتنا بكفالة الايتام في 15 دولة هي سوريا واليمن وفلسطين والهند والفلبين وألبانيا، وكثير من دول أفريقيا كالصومال والنيجر والسودان والسنغال وموريتانيا وغامبيا وتوجو وأوغندا وبنين، علماً بأن تلك الكفالات مستمرة وفي تزايد بفضل الله عز وجل ثم أهل الفضل والإحسان.



واختتم الدوسري تصريحه موضحاً أن كفالة الأيتام تجارة رابحة مع الله تبارك وتعالى، لا يدركها إلا أولئك الذين كتب الله لهم السعادة في الدنيا والآخرة، هم كفلاء اليتامى الذين رطب الله قلوبهم، وبيض وجوههم وأجرى الخير على أيديهم، داعياً العلي القدير أن يتقبل منهم، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم.