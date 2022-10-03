دارين العلي

يواصل فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء حملاته بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة وجهات الدولة المختلفة بهدف رصد التعديات والمخالفات في المحافظات الشمالية.



وفي هذا السياق قال نائب رئيس الفريق وعضو لجنة العزاب م.أحمد الشمري، إن حصيلة المخالفات خلال شهر سبتمبر بلغت 58 محضر ضبط مخالفة واثبات حالة في محافظات الجهراء والعاصمة والفروانية تنوعت بين تعديات على الشبكة الكهربائية والمائية، لافتا الى أن الحملات تتم بالتعاون مع قطاع شبكات التوزيع وشؤون العملاء حيث يتم قطع الخدمة عن المخالفين والذين لم يلتزموا بإجراءات وقرارات الوزارة. وأوضح الشمري أن حملات الفريق بالتعاون مع جهات الدولة مستمرة على سكن العزاب المخالف بالتنسيق مع اللجنة الخاصة، حيث بلغت حصيلة العقارات التي تم قطع التيار عنها خلال الفترة الماضية اكثر من 50 عقارا مخالفا في الفروانية وحدها، مؤكدا أن الوتيرة ستشتد خلال الشهرين المقبلين لوجود بلاغات كثيرة من البلدية وتوجيه إنذارات من قبلها للعقارات المخالفة التي تم رصدها لسكن عزاب داخل السكن الخاص.



ولفت إلى أن الحملات تركزت مؤخرا في محافظتي الفروانية والجهراء نظرا للكثافة السكانية فيهما، منوها بأن حصيلة قطع التيار فيهما بلغت أكثر من 100 عقار الشهر الماضي، مشيرا إلى الاستمرار في مواجهة المخالفات والتعديات على الشبكة دون تهاون، ولن يتم استثناء أي مخالف مهما بلغت الضغوط على فريق الضبطية.