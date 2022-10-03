علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية أن متوسط رواتب المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص شهد زيادة تبلغ نحو 22 دينارا خلال أول 6 أشهر من العام الحالي، حيث ارتفع متوسط الأجر الشهري للمواطنين من 1491 دينارا بنهاية ديسمبر 2021، إلى نحو 1513 دينارا بنهاية يونيو 2022.



وتفصيليا، ارتفع متوسط الأجر الشهري للمواطنين العاملين في القطاع الحكومي من 1539 دينارا شهريا بنهاية ديسمبر 2021 إلى 1555 دينارا بنهاية يونيو الماضي، بينما ارتفع متوسط راتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص من 1255 دينارا إلى 1297 دينارا خلال الفترة ذاتها.



وزاد متوسط الأجر الشهري للوافدين في الكويت بنحو 5 دنانير شهريا، حيث سجل نحو 343 دينارا بنهاية يونيو الماضي مقارنة بـ 338 دينارا بنهاية ديسمبر 2022.