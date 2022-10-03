رشيد الفعم



يجري بعض النواب مشاورات متواصلة لبلورة فكرة لإنشاء «كتلة نيابية إسلامية» في مجلس الأمة بهدف التنسيق والتشاور حول آلية التعامل مع القضايا التي ستطرح خلال ادوار الانعقاد. مصدر نيابي قال لـ «الأنباء» ان عدد النواب المطروحة اسماؤهم للدخول في الكتلة يفوق الـ 10 اعضاء، الامر الذي يمكن الكتلة من التعاطي مع الاحداث بشكل منظم ومدروس، كما انه يمنحها قوة برلمانية لتمرير الاقتراحات والمشاريع التي تكون ذات بعد يتوافق مع توجهات الكتلة. وأضاف المصدر ان المشاورات لاتزال في بدايتها، وهناك فرصة لعقد اجتماع يضم النواب المعنيين بالامر لوضع تصور مبدئي للإعلان عن الكتلة ووضع اجندة عملها وأولوياتها خلال المرحلة المقبلة. وشدد المصدر ذاته على ان الهدف من إنشاء الكتلة تنظيمي أكثر مما هو سياسي لتسهيل عملية إقرار القوانين المتراكمة في لجان المجلس او الاقتراحات التي ستقدم مستقبلا خصوصا ان الفترة القادمة تتطلب المزيد من العمل والإنجاز لتحقيق التنمية المنشودة وتعويض التأخير الذي تعاني منه البلاد وكسر حالة التراجع في اغلب القطاعات سواء الحيوية منها او الفنية.