أعلن وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك أن الحكومة المعترف بها دوليا وافقت على مقترح أممي بتمديد الهدنة في البلاد.



وقال الوزير اليمني لوكالة أنباء الصين (شينخوا) إن الحكومة أبلغت المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ موافقتها على مقترح بشأن تمديد الهدنة.



وأوضح أن مقترح الهدنة يتمحور حول «هدنة عسكرية، وفتح الطرقات، وانسياب سفن المشتقات، وتوسعة محطات الطيران، ودفع الرواتب وتشكيل لجنتين سياسية واقتصادية».



وقال وزير الخارجية اليمني ردا على سؤال بشأن إبلاغ المبعوث الأممي للحكومة موافقة الحوثيين على تمديد الهدنة من عدمه «حد علمي لم يوافق الحوثيون بعد».



من جهته، قال المتحدث باسم الحوثيين ورئيس وفدها التفاوضي محمد عبدالسلام في تغريدة على حسابه بتويتر «لا صحة لما أوردته بعض الوسائل الإعلامية عن اتفاق على تمديد الهدنة».



وترعى الأمم المتحدة هدنة في اليمن منذ الثاني من أبريل الماضي تم تمديدها مرتين، وتتضمن اتفاق وقف جميع العمليات العسكرية، وفتح محدود لمطار صنعاء أمام الرحلات التجارية، والسماح بدخول عدد محدود من سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.