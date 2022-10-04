كيف يمكن للحروق أن «تغير دماءنا» وتؤثر على صحة القلب؟



اكتشف باحثون من جامعة أستراليا الغربية صلة مدهشة بين إصابات الحروق وأمراض القلب. ويشار إلى أنه حتى الحروق الطفيفة يمكن أن تؤدي إلى ألم مزمن وتندب وضغط نفسي.

وللأسف، يكون الأطفال دون سن الخامسة أكثر عرضة للإصابة بحروق خطيرة، والتي تحدث عادة بسبب ملامسة المشروبات الساخنة والطعام والدهون وزيوت الطهي.



ويسعى الباحثون جاهدين لفهم الآثار طويلة الأمد للحروق على الجسم، ومن ذلك دراسة حديثة أجراها فريق من جامعة أستراليا الغربية مؤخرا بمراجعة الدراسات التي أظهرت أن الحروق يمكن أن تؤثر على عضو غير محتمل، وهو القلب.

والآن يبحثون عن السبب وراء ذلك، ووجدت الدراسة أن مرضى الحروق لديهم معدل أعلى من أمراض القلب والأوعية الدموية. وتشمل أمراض القلب والأوعية الدموية انسداد القلب والسكتات الدماغية ومشاكل الشريان الأورطي.



وحتى الحروق الصغيرة التي تغطي أقل من 10% من الجسم تزيد من خطر الإصابة. ولكن لماذا يمكن أن يؤثر حرق في الذراع، على سبيل المثال، على القلب بعد 30 عاما؟.

قد تجيب الصفائح الدموية عن هذا السؤال، وهي أصغر خلايا الدم لدينا. وتتحكم الصفائح الدموية في تخثر الدم للشفاء من الجروح، وهي تعيش فقط نحو 9 أيام.



وأوضح الأستاذ المساعد ماثيو ليندن: «إذا كان هناك ضعف مستمر في الصفائح الدموية بعد سنوات من الإصابة، فهذا يشير إلى أن هناك شيئا ما مستمرا في تعطيل تلك الصفائح الدموية. إما أنه أعيد تنشيطها أو يتم إنتاجها بطريقة مختلفة. ونحن نبحث عن هذه الندوب الفسيولوجية».

وفي حين أن الحروق لا تنزف عادة، فإن جزءا مهما من التئام الجروح ينطوي على تضييق الأوعية الدموية القريبة. وعن طريق إغلاق الأوعية، يمكن للجسم عزل المناطق المتضررة لإصلاحها. وتؤدي الصفائح الدموية العديد من الوظائف في هذه العملية.



وبعد الحرق بفترة وجيزة، تطلق الأوعية الدموية التالفة بروتينات تربط الصفائح الدموية المجاورة. ثم تؤدي الصفائح الدموية والأوعية الدموية إلى حدوث التهاب.

وهذا يجذب الخلايا وحيدات النوى، وهي أحد أنواع الكريات البيضاء، أو خلايا الدم البيضاء، المشاركة في جهاز المناعة. وتقول إحدى النظريات إن اضطراب تدفق الدم بعد الحرق يمكن أن ينشط الصفائح الدموية ويسبب تراكمها على مدى سنوات.



المصدر: «ميديكال إكسبريس»