الكويت تتابع بقلق تطورات الأزمة الروسية - الأوكرانية



أجرى وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد امس اتصالا هاتفيا مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث قدم التهنئة بمناسبة تولي ميريانا رئاسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.



وأعرب الشيخ د.أحمد ناصر المحمد عن تطلعه لمواصلة المسيرة التاريخية للعمل المشترك الوثيق القائم بين الكويت واللجنة الدولية للصليب الأحمر لاسيما عبر الحوار الاستراتيجي بين الكويت واللجنة الدولية.



واستذكر أبرز محطات تلك العلاقة التي امتدت إلى أكثر من 31 عاما، ومن أهمها العمل الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال رئاستها للجنة الثلاثية المعنية بمتابعة وإنهاء ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين وغيرهم من رعايا البلدان الأخرى منذ حرب تحرير الكويت عام 1991 حتى الآن.



من جانبها، أشادت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر بدور الكويت ومساعيها الإنسانية حول العالم ودعمها ومساندتها للشعوب المنكوبة والمتضررة وما تضفيه تلك الجهود على الكويت من مكانة مميزة ومشهودة على الصعيد الدولي كمركز عالمي للعمل الإنساني، متطلعة للعمل المشترك مع الكويت في هذا الإطار.هذا وتتابع الكويت بقلق بالغ التطورات الحالية في الأزمة الروسية -الأوكرانية المتعلقة بإعلان روسيا ضم أراض أوكرانية وتشدد على ضرورة احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليا.



وجددت وزارة الخارجية في بيان لها امس موقف الكويت الداعي إلى ضرورة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة في القانون الدولي المنظمة للعلاقات بين الدول بما فيها تلك الواردة بالميثاق المتعلقة بفض المنازعات الدولية باستخدام الوسائل السلمية وانتهاج مبدأ الحوار.



إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية عن تضامن الكويت مع جمهورية إندونيسيا جراء الحادث الذي أعقب مباراة في كرة القدم في محافظة جاوا الشرقية وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.



وتقدمت الوزارة في بيان لها بتعازي ومواساة الكويت إلى حكومة وشعب جمهورية إندونيسيا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.