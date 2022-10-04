كجزء من أحدث مبادرة لها لمكافأة الناخبين يوم الانتخابات، قدمت شركة ديليفرو العصائر والمشروبات المفضلة لأكثر من 300 شخص بالشراكة مع محل «أي زي جوس».

وحول هذا، قالت مدير عام ديليفرو الكويت سهام الحسيني: «في ضوء موسم الانتخابات، نحن فخورون بالقيام بدورنا ومتحمسون كوننا قادرين على قيادة هذه المبادرة ومكافأة الناخبين بمشروباتهم المفضلة بالشراكة مع «أي زي جوس».

فمع اجتماع عدد كبير من الكويتيين للإدلاء بأصواتهم، أردنا الحصول على فرصة حتى نتمكن من الاحتفال بحضور الناخبين. ونحن سعداء بالاحتفال بيوم الانتخابات مع عملائنا».

وفي سياق متصل، قال ماريون من محل أي زي جوس: «نحن فخورون بشراكتنا مع ديليفرو لتقديم العصائر والمشروبات الطازجة المفضلة لدى الناخبين في جميع أنحاء البلاد.

دائما ما يكون يوم الانتخابات حماسيا بشكل كبير، ويسعدنا أن نكون جزءا من هذا اليوم المميز».

وتجدر الإشارة إلى أن الناخبين استمتعوا بمجموعة مختارة من العصائر الطازجة، فضلا عن الشاي المثلج والمزيد من المشروبات الأخرى المفضلة لديهم.