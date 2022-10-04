حنان عبدالمعبود



تحت شعار «صحتك تاج»، دشنت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) أنشطة حملتها التوعية الدورية عن سرطان الثدي والتي تقام تحت رعاية وزير الصحة د.خالد السعيد وبالتعاون مع الجمعية الكويتية التطوعية النسائية لتنمية وخدمة المجتمع ومشاركة شركة «بوتيكات».



وأكد رئيس مجلس إدارة الحملة د.خالد الصالح أهمية الفحص الدوري لكشف الإصابة بالورم في مرحلة مبكرة، مبينا أن التشخيص المبكر ينقذ الحياة، خاصة أن سرطان الثدي من السرطانات القابلة للشفاء في حال اكتشافه في مراحله الأولى، وذلك من خلال فحص الماموغرام.



وأضاف أن الماموغرام لا يرسل اشعة مؤينة لذا فإنه آمن على صحة المرأة ولا يتسبب تكرار الفحص في أي مضاعفات، ناصحا النساء بإجراء فحص دوري بعد سن الأربعين للاكتشاف المبكر للمرض، مؤكدا أن ثقافة الوعي لدى النساء أدت إلى وصول السيدات المصابات بالمراحل الأولى والتي يحقق فيها العلاج نتائج إيجابية وترتفع فيها نسب الشفاء إلى أكثر من 90% دون الحاجة إلى إزالة العضو المصاب في أغلب الحالات.



وتابع: سرطان الثدي هو الأكثر انتشارا بين السيدات محتلا المركز الأول بعدد الإصابات في الكويت وحول العالم، إذ بلغ عدد الإصابات عام 2020 بحسب منظمة الصحة العالمية نحو 2.3 مليون حالة بنسبة 24.2% من مجموع الأورام لدى النساء، لافتا الى انتشار سرطان الثدي خلال السنوات السابقة. وقال: بحسب سجل السرطان في مركز الكويت لمكافحة السرطان لعام 2018 فقد بلغ عدد الإصابات بسرطان الثدي بين الكويتيات وغير الكويتيات 640 حالة، بلغت نسبة الإصابة بين الكويتيات 41.2% (بمعدل معياري للعمر يبلغ 43.5 لكل مائة ألف نسمة)، ونسبة 38.5% إصابة بين غير الكويتيات (بمعدل 63.9 لكل مائة ألف نسمة).



كما أعلن أن دراسة حديثة قامت بها د.إيمان العوضي ود.أماني الباسمي كشفت عن ارتفاع نسبة الشفاء من 68.3% إلى 75.2% من عام 2000 الى 2015، ومن اللافت للانتباه زيادة عدد الحالات لسرطان الثدي من 45 حالة الى 58 حالة لكل مائة الف نسمة في الفترة نفسها، مما يستدعي مزيدا من الجهد في برامج التوعية والكشف المبكر.



من جانبها، قالت عضو مجلس الإدارة ومسؤولة مبادرة التوعية بسرطان الثدي للعام 2022 د.حصة الشاهين إن الشراكة المجتمعية من أهم الوسائل لنشر الوعي الصحي على أوسع نطاق، وتأتي مشاركة شركة «بوتيكات» كداعم ماسي للحملة من أهم الشراكات، كما أن شراكة الجمعية الكويتية التطوعية النسائية لتنمية وخدمة المجتمع على مدى أعوام إنما تعكس أهمية الدور الكبير في دعم الجانب الصحي للمرأة برعاية من الشيخة فادية سعد العبدالله رئيسة مجلس إدارة الجمعية.