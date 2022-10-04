وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي ترأست الجانب الكويتي



شاركت الكويت اليوم في الاجتماع الـ 117 للجنة التعاون المالي والاقتصادي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك برئاسة وزير المالية في المملكة العربية السعودية محمد بن عبدالله الجدعان، وترأست وفد الكويت المشارك وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي نيابة عن وزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد.



واحتوى جدول أعمال الاجتماع على عدد من الموضوعات التي من شأنها أن تساهم في الوصول إلى التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك والذي يأتي بمقدمتها آلية متابعة برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحلول العام 2025، كما تمت مناقشة محاضر اجتماع لجنة المحافظين مؤسسات النقد والبنوك المركزية وهيئة الاتحاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة، والاطلاع على محضر الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي، كما استمع الوزراء إلى تقرير الأمانة العامة بشأن الوصول إلى الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة بصورته النهائية.



وتوصل الوزراء إلى الاتفاق حول مجمل المواضيع والقضايا المعروضة على جدول الأعمال، وذلك تماشيا مع توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتمثلة بزيادة التنسيق والتعاون وتوثيق الروابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين ولاسيما في الجوانب الاقتصادية.



وعلى هامش الاجتماع، تم عقد اجتماع مشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مدير عام صندوق النقد الدولي ستالينا جورجيفا تناول فيه نقاش حول الآفاق الاقتصادية وتحديات السياسات لدول مجلس التعاون الخليجي.