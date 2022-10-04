محمد راتب



قام رئيس مجلس إدارة جمعية الشعب التعاونية عبدالله عبدالرضا والعضوان عبدالله الدويهيس وهيا المقرون بزيارة الى بيت الأمم المتحدة بدعوة من رئيسة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الكويت والخليج العربي د.أميرة الحسن، وذلك لبحث أطر التعاون بين الجمعية والبرنامج لتحقيق التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة في مجال تطوير حدائق المنطقة وبرامج إعادة تدوير النفايات.



وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الشعب التعاونية عبدالله عبدالرضا أنه تم خلال اللقاء مناقشة مبادرة المدن الصحية من أجل اعتماد منطقة الشعب لتكون اول مدينة صحية في محافظة حولي، وذلك بحضور نائب رئيس بعثة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الكويت والخليج العربي قصي الدعيج.



وأشار إلى أن مجلس الإدارة وضع خطة ممنهجة للوصول إلى هذا الهدف والفوز بالسبق من خلال تطوير الحدائق ورفع مستوى التوعية وتقديم البرامج الهادفة لتحويل المنطقة إلى صحية ضمن مبادرة المدن الصحية التي نجحت العديد من المناطق في المشاركة بها وتحقيق اشتراطاتها.