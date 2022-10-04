الدوحة - فريد عبدالباقي



يختتم المنتخب القطري الأول لكرة القدم معسكره المحلي مساء اليوم في ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، وذلك قبل السفر إلى مدينة «ماربيا» الإسبانية لخوض المرحلة الأخيرة من مراحل استعداداته لمونديال قطر 2022، حيث تتخلله عدة مباريات ودية خلال شهر أكتوبر الجاري، وقد اختار الجهاز الفني بقيادة الإسباني فيليكس سانشيز 27 لاعبا هم: مشعل برشم، سعد الشيب، بيدرو ميغيل، طارق سلمان، عبدالكريم حسن، بوعلام خوخي، أكرم عفيف، محمد وعد، مصعب خضر، علي أسد، سالم الهاجري، حسن الهيدوس، مصطفى مشعل (السد)، بسام الراوي، عاصم مادبو، المعز علي، كريم بوضياف، إسماعيل محمد، محمد مونتاري، عبدالرحمن فهمي (الدحيل)، يوسف حسن، أحمد علاء، همام الأمين (الغرافة)، عبدالعزيز حاتم، نايف الحضرمي (الريان)، جاسم جابر (العربي)، خالد منير (الوكرة).



وكان المنتخب القطري خاض مرانا مفتوحا بحضور جماهيري كبير في ملعب نادي السد، وذلك من أجل تقديم الدعم المعنوي قبل سفره إلى إسبانيا.



من جانبه، أعرب المدرب الإسباني لمنتخب قطر فيليكس سانشيز عن سعادته بالحضور الجماهيري في مدرجات ستاد جاسم بن حمد بنادي لتشجيع المنتخب القطري.



وقال سانشيز لـ «الأنباء»: المرحلة الماضية كانت مرحلة مهمة للغاية في مراحل إعداد المنتخب القطري لمونديال قطر، مؤكدا أنه فخور لكونه أول مدرب يقود تدريب العنابي خلال كأس العالم.



دعم الشعب الإندونيسي



ووجه لاعبو المنتخب القطري رسالة دعم إلى الشعب الإندونيسي على الكارثة المدوية التي حدثت بسقوط عدد كبير من القتلى جراء تدافع في مباراة كرة قدم، ورفع لاعبو قطر لافتة مكتوبا عليها: «قلوبنا معاكم».