قام وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، يرافقه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ بجولة جوية صباح امس وقت الذروة للاطلاع على حركة السير على الطرق السريعة والفرعية وعدد من المناطق الداخلية.



واطلع الفريق البرجس ايضا خلال الجولة على انتشار الدوريات الثابتة والمتحركة والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، لتسهيل حركة السير على المواطنين والمقيمين قائدي المركبات. ووجه البرجس بالعمل على مساعدة الحالات الإنسانية والتعاون مع الحالات الطارئة وفق ما تقتضيه الحاجة وذلك من اجل تعزيز روح التعاون بين المواطنين ورجال الأمن.



وتأتي الجولة ضمن حرص قيادات وزارة الداخلية على تسهيل الحركة المرورية مع بداية العام الدراسي الجديد بكامل طاقته، وبالتعاون مع القوة الجوية التابعة لوزارة الدفاع.



من جانب أخر، حددت الادارة العامة للمرور أوقات منع سير الشاحنات من الاحد الى الخميس، حيث يحظر ان تستخدم من السادسة والنصف حتى التاسعة ومن الثانية عشرة والنصف حتى الثالثة والنصف وايضا الطرقات المسموح السير فيها للشاحنات.



مخالفات الحزام والهاتف بكاميرات السرعة



سعود عبدالعزيز



كشف مصدر أمني عن أن قطاع المراقبة في المرور فعل تحرير المخالفات المرورية عن طريق كاميرات السرعة التي ترصد أي قائد مركبة لا يتقيد بارتداء حزام الأمان والتحدث بالهاتف النقال خلال القيادة. وقال المصدر إن كاميرات المراقبة تقوم برصد السرعة وعدم ارتداء حزام الأمان واستخدام الهاتف بتعليمات من مدير المرور اللواء يوسف الخدة وتجمع المخالفة بين المخالفات الثلاث في وقت واحد.