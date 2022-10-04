أعلنت الإدارة العامة للجمارك عزمها إجراء مزاد علني غدا الأربعاء لبيع عدد 2598 كروز سجائر منوعة وحاويتين تحتويان على بضاعة منوعة، و10 حاويات 20 فارغة وحاوية محتوياتها حديد مقطع و3 صناديق «وصلات بايبات تصدير»، وذلك في الساعة 4:00 عصرا ببيت المال في الصليبية على الدائري السادس.



وأشارت إلى جواز إلغاء أو تأجيل المزاد لأي سبب تراه وأحقيتها بوقف البيع أو تأجيله في حالة عدم الحصول على السعر المناسب أو لأي أسباب تراها تتعارض مع مصلحتها، لافتة إلى ان الراسي عليه المزاد ملزم بدفع قيمة البضاعة بموجب الدفع عن طريق الكي - نت K-net فقط، وإخراج البضاعة من مقر مراقبة بيت المال بصورة عاجلة وخلال 5 أيام.