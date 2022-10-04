شددت النائب د.جنان بوشهري على ضرورة أن تكون الحكومة القادمة مواكبة لطموحات أهل الكويت وإحداث التنمية والإصلاح ومكافحة الفساد، مضيفة «أعان الله رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح على تشكيل حكومته الجديدة».



وقالت بوشهري، خلال استقبال الناخبين في الدائرة الثالثة عقب فوزها في انتخابات مجلس الأمة، «ننتظر برنامجا حكوميا واقعيا يحاكي البلاد ويعالج المشكلات ويهتم بالمواطنين»، لافتة الى انه «من المفترض ان تقدم الحكومة برنامج عملها الجديد فور تشكيلها لنبدأ العمل والانجاز».



وكشفت بوشهري ان «التصويت على رئاسة مجلس الامة ومناصب المجلس سري لكن يبدو أن هناك اجماعا على النائب أحمد السعدون ليكون رئيسا لمجلس الامة، ولم نسمع حتى الآن سوى السعدون الذي أعلن عن ترشحه للرئاسة فقط من بين نواب الأمة، لذلك من الطبيعي أن تذهب رئاسة مجلس الأمة إليه».



وعن منصب نائب الرئيس، قالت «سنرى الأسماء التي تترشح من النواب الكرام وعلى ضوء ذلك نتخذ القرار الذي نرى فيه مصلحة البلاد ومجلس الأمة».



وأعربت عن أملها في أن «تشهد المرحلة المقبلة التعاون المثمر بين السلطتين، كما نتطلع الى ان يشهد المجلس سن تشريعات وقوانين مهمة نكسر من خلالها سطوة الشركات على القرار الحكومي او النيابي وهذا ما تناولته في برنامجي الانتخابي».



واشارت بوشهري إلى أنه «منذ ترشحي أعلنت عدم وجود نية لدي للدخول في الحكومة، واليوم أجدد تأكيدي على عدم دخولي الحكومة كوزير وأتمنى ان تكون هناك حكومة تواكب التحديات التي تمر بها البلاد على كافة الأصعدة».



وأوضحت «ليس معنى أني لن أدخل في الحكومة أن أكون حكومية أو معارضة، فالفكرة أساسا أننا نملك برامج ورؤى كنواب، وانا رؤيتي تنطلق من الدستور الكويتي، ولدي كثير من القضايا التي تحدثت عنها وأتبناها خلال المرحلة القادمة مثل محور الفساد والشق التعليمي وقضايا أخرى ستكون محط اهتمامي في المرحلة المقبلة».