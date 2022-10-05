كشفت مازيراتي عن إطلاق سيارة جران توريزمو الجديدة لتفتح فصلا جديدا في قصة بدأت قبل 75 عاما مع سيارة مازيراتي A6 1500.



وتأتي سيارة الكوبيه الرياضية والفاخرة مع محرك احتراق داخلي قوي وآخر كهربائي بالكامل، وتجمع بين مقومات الأداء العالي الذي يميز السيارات الرياضية ومعايير الراحة المناسبة للمسافات الطويلة.

وتنقل السيارة الجديدة العلامة إلى مستويات غير مسبوقة من التميز، حيث تمثل أول سيارة تعتمد محركا كهربائيا بالكامل في تاريخ مازيراتي. وتتميز جران توريزمو بتصميم مثالي يجمع بين المظهر الجميل والأداء المتفوق، مع هيكل بخطوط فريدة ولمسات أنيقة يتكامل مع أحدث القطع الميكانيكية في عالم السيارات.



وتحافظ السيارة الجديدة على التصميم الكلاسيكي لمازيراتي، مع غطاء المحرك الطويل والجزء المركزي من الهيكل الذي يتداخل مع المصدات الأربعة في السيارة، بينما ينخفض خط السقف بانسيابية تنسجم مع ميلان الدعامة المزينة بشعار مازيراتي الشهير.



وتحمل جران توريزمو بصمة إيطالية أصيلة، حيث تم تطويرها في مختبر مازيراتي للابتكار وإنتاجها في مصنع ميرافيوري في تورينو، على غرار جميع طرازات مازيراتي.



وتم تزويد نموذج مودينا من السيارة الجديدة بمحرك Nettuno سداسي الأسطوانات بقوة 490 حصان وسعة 3.0 ليتر والمزود بتقنية الشحن التوربيني المزدوج، بينما يعتمد نموذج تروفيو عالي الأداء على المحرك ذاته بقوة 550 حصان.



بالمقابل، تضم سيارة جران توريزمو Folgore محركا كهربائيا بالكامل، حيث يعتمد نظام Folgore على تقنية الشحن بجهد 800 فولت، والذي تم تطويره باستخدام أحدث الحلول التقنية المستوحاة من سيارات فورمولا إي.

وتوفر السيارة أداء رفيعا بفضل محركاتها المغناطيسية القوية الثلاثة باستطاعة 300 كيلوواط.



وتتميز البطارية باستطاعة اسمية تبلغ 92.5 كيلوواط ساعي واستطاعة تفريغ تبلغ 560 كيلوواط، لتضمن تزويد العجلات باستمرار بقوة 760 حصان تقريبا.

ويساهم شكل البطارية وتصميمها المبتكر في تقديم سيارة بارتفاع يصل إلى 1353 مم دون أن يؤثر ذلك على طبيعتها الرياضية.

ويمثل شكل حجرة البطارية، المعروف باسم تي بون، جزءا من منهجية مازيراتي التي تتجنب وضع وحدات البطارية أسفل المقاعد، والاستعاضة عن ذلك بمكان قريب من وحدة التحكم المركزية، وبالتالي خفض مركز ثقل السيارة بشكل ملموس.



ويأتي التصميم التقني للنموذج الجديد نتيجة لمشروع مبتكر يركز على استخدام مواد خفيفة الوزن مثل الألمنيوم والمغنيسيوم، بالإضافة إلى الفولاذ عالي الأداء.

وتطلبت هذه المنهجية متعددة المواد عمليات تصنيع جديدة ساهمت في تقديم طرازات تتميز بأفضل معدلات الوزن ضمن فئتها.



وتقترن هذه المنهجية مع نظام أتلانتيس هاي الكهربائي والإلكتروني الجديد، والذي يعتمد على الرسائل المرسلة بتقنية (canFD) بسرعات تصل إلى 2 ميلي ثانية، ويتميز بخصائص الأمن السيبراني من المستوى الخامس وتقنية التحديثات اللاسلكية السريعة.

وتعتبر وحدة التحكم بنطاق السيارة (VDCM) مشروعا فريدا لعلامة مازيراتي يوفر أداة التحكم الرئيسية في السيارة، والتي تتكون من برمجية تقدم تحكما شاملا في جميع أنظمة السيارة المهمة للحصول على أفضل تجربة قيادة في جميع الظروف.



وتم تجهيز مقصورة جران توريزمو الحديثة بأنظمة مبتكرة، مثل نظام مساعد مازيراتي الذكي للوسائط المتعددة، وأحدث نظام للترفيه والمعلومات، وشاشة عرض مريحة تجمع الوظائف الرئيسية في واجهة لمس متكاملة، إضافة إلى ساعة رقمية وشاشة عرض علوية تتوفر كميزة إضافية.



كما يوفر محرك جران توريزمو المميز تجربة صوتية شاملة، حتى في نسخته الكهربائية، بفضل جهود المهندسين في مختبر مازيراتي للابتكار.

وتكتمل التجربة الصوتية مع نظام Sonus Faber الفائق ثلاثي الأبعاد، والذي يتميز بتصميم وإنتاج إيطالي متقن ويوفر مستويين من التخصيص، حيث يضم 19 مكبر صوت تصدر صوتا ثلاثي الأبعاد باستطاعة خرج تصل إلى 1.195 واط، ما يوفر تجربة صوتية محيطية فريدة.



وستتوفر جران توريزمو عند إطلاقها بنسخة الإطلاق PrimaSerie، وهي سلسلة محدودة الإصدار ومزودة بمزايا حصرية ومخصصة للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 75 لإطلاق الطراز.