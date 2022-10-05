السفيرة سها جندي: السوق المصرية تملك فرصاً متميزة تلبي مختلف التوجهات الاستثمارية

نعمل على تحقيق أكبر عدد من المحفزات التي تربط المصريين في الخارج بوطنهم الأم

السفير أسامة شلتوت: الجالية المصرية تشكل 24% من القوى العاملة في الكويت

السفير هشام عسران: تجديد جواز السفر للجالية يتم خلال 3 أو 4 أسابيع من الطلب



أسامة أبوالسعود



في إطار مبادرة «ساعة مع الوزيرة» عقدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، لقاء تفاعليا مع عدد من أعضاء الجالية المصرية في الكويت، وذلك بمشاركة مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات السفير عمرو عباس، وسفير مصر لدى الكويت أسامة شلتوت، القنصل العام بالكويت السفير هشام عسران، بجانب مشاركة كل من ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية اللواء إيهاب الحيني، ومدير إدارة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عقيد د.محمد شرشر، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أشرف عطية، ومديرة إدارة «أبناؤنا بالخارج» في وزارة التربية والتعليم د.إلهام فتحي، وذلك في إطار حرص الوزيرة سها جندي على الاستماع إلى مقترحات المصريين بالخارج، ومناقشة استفساراتهم والرد عليها، بالتعاون مع الجهات المختصة.



استهلت الوزيرة اللقاء بالترحيب بأعضاء الجالية المصرية في الكويت، معربة عن اعتزازها بكل أعضاء الجالية، لارتباطهم الشديد بوطنهم مصر، وحرص الأعضاء على خدمة بعضهم البعض، حيث إنها من كبرى الجاليات المصرية بالخارج، ما أفرز نماذج عدة متميزة في مختلف المجالات نفخر ونعتز بهم لما قدموه في خدمة المجتمع والعالم. وأضافت وزيرة الهجرة ان مبادرة «ساعة مع الوزيرة» تهدف الى إتاحة الفرصة للقاء المباشر من المصريين بالخارج، وتعد فرصة للتعرف على احتياجات الجالية المصرية بالكويت، وتلقي مقترحاتهم واستفساراتهم والاستماع لمطالبهم دون حواجز، معربة عن سعادتها بالتجربة الرابعة ضمن المبادرة، مشيرة إلى أننا نعمل على عدد من المحاور وتحقيق أكبر عدد من المحفزات التي تربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم.



وأضافت الوزيرة انها كانت فرصة طيبة للغاية بأن يتزامن حلف اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية مع انعقاد النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، حيث كانت فرصة رائعة للقاء ممثلي الكيانات والجاليات المصرية والتفاعل مع الحضور المتنوع من دول العالم وأثمر العديد من التوصيات التي تم التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة لتنفيذها، مشيرة إلى أننا حريصون على استكمال تلك الجهود، باستكمال تلك اللقاءات.



مشروعات متنوعة



وخلال اللقاء، الذي دام لمدة 5 ساعات بمشاركة نحو 60 مصريا بالكويت، دار حوار مباشر بين الوزيرة والجهات المعنية والحضور من الجالية المصرية بالكويت، تمت فيها مناقشة عدد من أهم الموضوعات التي تخص الجالية، وعلى رأسها استخراج بطاقات الرقم القومي والتأمينات الاجتماعية والجوازات وتنسيق الجامعات، كذلك استعراض المحفزات الجاري العمل عليها لصالح المصريين بالخارج.



وتطرقت الوزيرة خلال حديثها إلى الاجتماع الذي تم عقده مع وزير الإسكان، والذي كان من أهم نتائجه الاتفاق على عرض مشروعات وزارة الإسكان على التطبيق، سواء في العاصمة الإدارية الجديدة، أو مدينة العلمين، أو غيرها من المدن، كما تم الاتفاق على أن يتم عرض مشروعات «بيت الوطن» للمصريين بالخارج من خلال التطبيق.



أوعية ادخارية



وتابعت الوزيرة انها اجتمعت مع محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، لبحث تعزيز التعاون لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية وطرح المحفزات التي تحقق زيادة مشاركتهم في المشروعات القومية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويسهم في زيادة مساهمة المغتربين في الاقتصاد القومي، مشيرة إلى الاجتماعات المستمرة مع وزارتي المالية والتجارة والصناعة، وذلك في إطار حرص الحكومة على تحفيز المصريين العاملين بالخارج على الاستثمار في مصر، ونقل مطالبهم.



وأكدت أنه يتم العمل حاليا لبدء اتخاذ الخطوات التنفيذية لمشروع شركة المصريين بالخارج، وكذا تحديد الأنشطة المستهدفة في القطاعات الاستثمارية المختلفة والمشروعات القومية الكبرى، مشيرة إلى أن السوق المصرية تمتلك فرصا استثمارية متميزة تلبي مختلف التوجهات الاستثمارية للجاليات المصرية بالخارج، موضحة أن إنشاء الشركة جاء بناء على التوصيات التي خرجت من النسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج ولذلك فقد تم عقد لقاء مع وزير التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



جالية نشيطة



من جانبه، قدم السفير أسامة شلتوت سفير مصر بالكويت، الشكر لوزيرة الهجرة على هذا اللقاء المهم الذي يعزز من ربط المصريين بالكويت بوزارة الهجرة ووطنهم مصر، مشيرا إلى أن الجالية المصرية بالكويت تشكل 24% من القوى العاملة بالكويت وهي جالية لها دور كبير ومزدوج في بناء الكويت وبناء الدولة المصرية، وهي جالية نشيطة في كل مناحي الحياة ومبادرة ومتفاعلة مع جميع المبادرات التي تطلقها وزارة الهجرة، معربا عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء الذي يضم أبناءنا المصريين بالكويت فهم جميعا سفراء لمصر.



من ناحيته، ثمن السفير هشام عسران القنصل العام بالكويت، كل الجهد الذي قامت به السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة خلال الفترة الأخيرة عقب توليها المسؤولية، لافتا إلى أن ما نتج عن هذا الجهد هو أمر جيد جدا بالنسبة للمصريين بالخارج، كما الملفات التي تعمل عليها من شأنها تلبية احتياجاتهم.



هذا، وقد استفسر عدد من المشاركين في اللقاء من أعضاء الجالية المصرية بالكويت عن التأمينات الاجتماعية للمصريين بالخارج، قال أشرف عطية رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن هناك جهود تطوير وإصلاح مؤسسي شامل في الهيئة، وبانتهاء المشروع المتكامل يحقق نقلة نوعية في تيسير الخدمات التأمينية للمواطنين، داعيا المصريين بالكويت للاطلاع على القانون الخاص بالتأمين الاجتماعي لأن هذا حقهم، حيث إن اشتراكهم على الأقل 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة تضمن لهم معاشا في جميع الحالات سواء عقب بلوغهم سن الـ 60 أو في حالة العجز أو حتى في حالات الوفاة سيكون هناك معاش خاص للأسرة.



وذكرت وزيرة الهجرة أنه جار العمل بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لإطلاق حزم تأمينية تناسب مختلف الشرائح من المصريين بالخارج، وقد تم الاتفاق على تخصيص موقع خاص بالتأمينات التي تقدمها الهيئة للمصريين في الخارج، على التطبيق الإلكتروني الذي يجري إعداده بالتعاون بين وزارتي الهجرة والاتصالات.



جوازات السفر



كما تساءل المشاركون في اللقاء من المصريين بالكويت بشأن تجديد جوازات السفر الخاصة بهم وتأخر وصولها إليهم، وفي هذا الصدد، أكد مدير إدارة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عقيد د.محمد شرشر، أن جوازات السفر حاليا لا يحدث بها أي تأخيرات وفقا للبروتوكول الموقع بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية منذ 2008 والذي يقضي بأن يتم الانتهاء من جوازات السفر بأي كمية تصل إليهم خلال 24 ساعة وتسليمها إلى وزارة الخارجية مرة أخرى لإرسالها للسفارات المصرية بالخارج، لافتا إلى أن التأخير خلال الفترة الماضية كان بسبب ظروف جائحة كورونا وعدم انتظام حركة الطيران، وهو ما أكده القنصل المصري بالكويت هشام عسران الذي أوضح بدوره أن جواز السفر يصل حاليا خلال 3 أو 4 أسابيع من طلب التجديد.



كما أشار أحد المشاركين إلى قضية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالكويت عقب انتهاء فترة الإعارة الخاصة بهم ومطالبتهم بالعودة الى مصر، مطالبين بإعطائهم مهلة لتوفيق أوضاعهم، وأشارت السفيرة سها جندي إلى أنه يتم التنسيق مع وزير التعليم العالي، والقرار تتم دراسته برئاسة مجلس الوزراء لإصدار قرار لإعطاء المهلة لأعضاء هيئة التدريس لتوفيق أوضاعهم لحين عودتهم نهائيا ولو لمدة عام واحد.



تطبيق إلكتروني واحد



حرصت السفيرة سها جندي على استعراض جهود الوزارة خلال الفترة الحالية، لتوفير عدد من المحفزات والمميزات المقدمة خصوصا للمصريين بالخارج بالتعاون مع الجهات المعنية، وضمها في تطبيق إلكتروني واحد، لضمان تحقيق أقصى استفادة لمواطنينا، وقد شهدت هذه الفترة جولات مكثفة لعدد من الوزارات في مصر، لتنفيذ توصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في نسخته الثالثة، سواء فيما يتعلق بالإسكان أو الطيران أو الاستثمار أو المالية أو التعليم وغيرها من المميزات المقدمة للمصريين بالخارج.



تخفيضات تصل إلى 33% على تذاكر مصر للطيران



ذكرت وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي أنه تم الاتفاق مع وزارة الطيران المدني على منح الأسر المصرية في الخارج باقة من التخفيضات للمسافرين على «مصر للطيران» من وإلى مصر، بما يتضمن خصومات على سعر التذكرة الخاصة بالزوجة تصل حتى 25%، كما سيتم منح تخفيض لأسعار تذاكر الأطفال حتى 33% لعدد طفلين، كما تمت زيادة السن للأطفال المشمولين بالتخفيض إلى سن 15 عاما بدلا من 11 عاما في السابق، بينما الراكب الأساسي للأسرة والتذاكر الفردية يستخدم السعر العادي المعلن من الشركة، كما أن هناك تخفيضات للطلبة المصريين الدارسين بجمهورية الصين الشعبية، ليصل التخفيض إلى 20% من سعر التذكرة المعلن من مصر للطيران ولا يشمل التحاليل والحجر الصحي، وذلك لكل من الرحلات الأسبوعية كل ثلاثاء إلى مدينة هانزو الصينية ورحلة الخميس إلى مدينة جوانزو الصينية.



بحث زيادة المقاعد الجامعية



أكد المشاركون في اللقاء رغبتهم في التحاق أبنائهم بالجامعات المصرية لما تم بها من تطوير واستحداث تخصصات جديدة تضاهي الجامعات بالخارج، مطالبين بزيادة نسبتهم في القبول بالجامعات الحكومية المصرية، وفي هذا الصدد، أكدت الوزيرة انه سيتم عرض كل طلباتهم بهذا الشأن على وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لافتة إلى أنها أيضا التقت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لبحث ملف امتحانات أبنائنا بالخارج في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي.



معايير لبطاقة الرقم القومي



طرح المشاركون في اللقاء من أعضاء الجالية المصرية، عددا من الأمور الخاصة باستخراج بطاقات الرقم القومي والقيد العائلي، وسؤالهم حول التسهيلات التي تقدمها وزارة الداخلية تيسيرا على المواطنين المصريين بالخارج، وفي هذا الصدد، قال اللواء إيهاب الحيني، ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، إن هناك اشتراطات ومعايير ثابتة يجب توافرها في بطاقة الرقم القومي لحمايتها من التزوير، وهذا ما يصعب من تنفيذ اقتراح استخراج بطاقات الرقم القومي من السفارات بشكل دائم، كون هذه العملية تحتاج لأجهزة معينة تستخدم فقط في وزارة الداخلية من خلال 15 مركزا في مصر. ومن جانبها، طلبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، من أعضاء الجالية جمع 500 اسم أو أكثر من راغبي استخراج او تجديد بطاقات الرقم القومي، بالتنسيق مع سفارتنا في الكويت، حتى يتسنى إيفاد بعثة مخصصة لهم لتجديد هذه البطاقات بالتعاون مع وزارة الداخلية المصرية تسهيلا على مواطنينا بالكويت. وبخصوص استخراج القيد العائلي لشبابنا المصريين بالخارج، أكد اللواء إيهاب الحيني أن القيد العائلي مصرح لأصحاب الشأن حتى الدرجة الرابعة من أقاربه، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يتم استخراج القيد العائلي دون تواجد صاحب الشأن.