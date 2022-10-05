الفودري لـ «الأنباء»: افتتاح عيادات تخصصية للعيون في مراكز الرعاية الصحية الأولية بمناطق الجهراء والعاصمة ومبارك الكبير الصحية

خليفة لـ «الأنباء»: بدء أولى عمليات العيون في مستشفى الجهراء الجديد قريباً وستكون عمليات إزالة الماء الأبيض

عبدالكريم العبدالله



دشن وزير الصحة د.خالد السعيد، قسم طب وجراحة العيون في مستشفى الجهراء الجديد، بحضور مدير منطقة الجهراء الصحية د.محمد عويضة العجمي ومدير المستشفى د.غالب البصيص ورئيس الهيئة الطبية د.عبدالرحمن الشمري.



وقال مدير منطقة الجهراء الصحية د.محمد عويضة العجمي ان افتتاح قسم لطب وجراحة العيون يعد إضافة مميزة لخدمة أهالي محافظة الجهراء.



وكشف د.عويضة عن استحداث قسم لـ «الأورام» قريبا في مستشفى الجهراء الجديد، لافتا الى البدء في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى ومراجعي قسم أمراض الأورام قريبا، مشيدا بدعم وزير الصحة ووكيل الوزارة لتذليل كل العقبات لتقديم افضل الخدمات الطبية للمرضى والمراجعين.



اللا مركزية



بدوره، قال رئيس مجلس أقسام العيون ورئيس مركز محمد عبدالرحمن البحر للعيون د.أحمد الفودري انه انطلاقا من توجه وزارة الصحة في تطبيق سياسة اللا مركزية في تقديم خدمات صحية متكاملة في جميع المناطق الصحية على مستوى الكويت، فقد تم برعاية وحضور وزير الصحة د.خالد السعيد وبدعم من قيادات وزارة الصحة، تدشين قسم وجراحة العيون في مستشفى الجهراء الجديد، والذي سيقدم خدمات وصحية متكاملة في تخصص طب وجراحة العيون من عيادات وعمليات جراحية.



وأشار إلى انه استكمالا في التوسع للخدمات الصحية في تخصص طب وجراحة العيون، فقد تم أيضا استحداث قسم لطب وجراحة العيون في مستشفى الأميري وتشغيله علما ان مقره هو مركز الدخان التخصصي في منطقة الشامية، بالإضافة إلى التوسعة الجديدة لقسم العيون في مستشفى الفروانية.



عيادات تخصصية



وبين انه سيتم افتتاح عيادات تخصصية في مراكز الرعاية الصحية الأولية لتخفيف العبء والضغط على المستشفيات، حيث سيتم افتتاح عيادة للعيون في مركز عبدالرحمن الزيد في منطقة غرب مشرف مما يقلل المواعيد وفترة الانتظار لسكان هذه المناطق التابعة لمنطقة مبارك الكبير الصحية ممثلة في قسم العيون بمستشفى جابر الأحمد الصباح، علاوة على استحداث عيادات تخصصية في بعض المراكز الصحية التابعة لمنطقة الجهراء والعاصمة الصحية، متقدما بالشكر لوزير الصحة ووكيل الوزارة والوكلاء المساعدين مواكبة أهم التطورات للخدمات الصحية لخدمة كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.



خدمة مميزة



من جانبها، قالت رئيس قسم العيون في مستشفى الجهراء د.عهود محمد خليفة ان القسم الجديد سيقدم خدمة صحية متميزة بأحدث وسائل التشخيص المبكر في أمراض العيون المختلفة مع توفير أحدث الأجهزة والأدوات الجراحية لكل جراحات العيون التخصصية.



وبينت ان القسم يتكون من عيادات عيون بجميع تخصصاتها (القرنية والمياه البيضاء - الجلوكوما - الشبكية والجسم الزجاجي - محجر العين والجفون - عيون الأطفال والحول)، فضلا عن غرف فحوصات أمراض العيون مثل (فحص حدة الإبصار وفحص قاع العين وسونار الشبكية وفحص مجال الإبصار)، بالإضافة إلى غرف أجهزة الليزر لعلاج الاعتلال الشبكي السكري والجلوكوما.



وأوضحت ان القسم أيضا يضم غرفتي عمليات كبرى وغرفة عمليات صغرى، وخدمات طوارئ العيون بنظام الاستشارات الطبية، وحالات دخول الأجنحة والاستشارات الطبية للحالات التي يطلب الأقسام الأخرى تقييمها من قسم العيون.



وأعلنت عن بدء أول عمليات العيون في مستشفى الجهراء الجديد قريبا وستكون عمليات إزالة الماء الأبيض، حيث ستتم تغطية أكبر عدد ممكن في منطقة الجهراء الصحية.



وكشفت عن الخطة المستقبلية للقسم متمثلة في العمل على افتتاح عيادات عيون تخصصية بمراكز الرعاية الأولية التابعة لمنطقة الجهراء الصحية، والعمل على استقطاب الأطباء المتخصصين في تخصصات العيون الدقيقة بما يساعد في تقديم كل الخدمات داخل المستشفى دون الحاجة إلى تحويل المريض لجهة أخرى، فضلا عن العمل على إنشاء وحدة للتعليم الطبي المستمر بالتنسيق مع مجلس أقسام العيون.