قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزيرالدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة د. محمد الفارس إن تحالف «أوپيك+» يدرس الوضع العام للسوق النفطية العالمية وسيتخذ القرار المناسب لضمان إمدادات الطاقة بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.



حديث الفارس جاء ضمن تصريحاته لـ«كونا»، قبيل مغادرته البلاد للمشاركة في الاجتماع الـ 45 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج (JMMC) في تحالف «أوپيك+»، والاجتماع الوزاري الـ33 لتحالف «أوپيك+» والمقرر عقدهما حضوريا للمرة الأولى منذ مارس 2020 بعد جائحة كورونا، بمقر الأمانة العامة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط «أوپيك» في فيينا اليوم (الأربعاء).

وأوضح الوزير الفارس ان هذه الاجتماعات الدورية تتابع تطورات السوق النفطية العالمية بهدف اتخاذ القرار المناسب للحفاظ على ميزان العرض والطلب، مؤكدا أن «أوپيك+» تدرس جميع المستجدات والمتغيرات في السوق لتصل إلى قرارات تضمن أمن الإمدادات واستقرار الاسواق.

وشدد على أهمية الاجتماعات في فيينا كونها تنظر إلى آفاق تجديد التعاون، مشيرا الى أن «أوپيك+» لديه مرونة تحت مظلة اتفاق إعلان التعاون الذي يسعى بدوره لضمان تعافي وتوازن السوق وقد أثبت نجاحه خلال الأعوام 2020 و2021.



ويضم وفد الكويت الى الاجتماعين إضافة للوزير الفارس كلا من محافظ الكويت لدى منظمة «أوپيك» محمد الشطي، والممثل الوطني للكويت لدى منظمة «أوپيك» الشيخ عبدالله الصباح.