القاهرة - ناهد إمام



قال سفيرنا في القاهرة غانم صقر الغانم إن احتفالات مصر بالذكرى 49 لنصر أكتوبر، تعكس قوة وصلابة الجيش المصري وهو شيء تاريخي نتذكره كل عام، مشددا على دور الكويت في دعم شقيقتها مصر خلال حرب أكتوبر، وأنها دائما ما تعمل على دعم أشقائها بالدول العربية، ومنها القيادة السياسية والشعب المصري بذكرى هذا النصر العظيم.



وأضاف الغانم في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن زيارة وفد غرفة صناعة وتجارة الكويت إلى القاهرة خلال الأيام الماضية، كانت ناجحة جدا على جميع المستويات، مشيرا إلى أن هناك ثمارا ملموسة لهذه الزيارة، مثل توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية بين الجانبين.



وأوضح سفيرنا في القاهرة، أن زيارة الوفد الاقتصادي الكويتي الى مصر برئاسة رئيس مجلس إدارة «الغرفة» محمد الصقر، جاءت بدعوة كريمة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لتعكس مدى الاهتمام الكويتي للاستثمار في مصر، وتعكس مدى الاهتمام المصري كوجهة مهمة للمستثمر الكويتي في كل القطاعات الاقتصادية في مصر.



وحول أهمية الاتفاق الموقع بين اتحاد الغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الكويت، أكد السفير أنه يمثل لبنة وخطوة لزيادة التواصل بين قطاع الاستثمار في الكويت مع نظيره المصري، مشيرا إلى أن الاستثمار في مصر هو الاستثمار للمستقبل، بل يعد استثمارا قوميا عربيا في دعم الاقتصاد المصري.



وحــــــول العلاقــــات الديبلوماسية بين الكويت ومصر مع قرب الاحتفال بمرور 60 عاما على تأسيسها، قال الغانم، إنها علاقات تاريخية، مضيفا: «نحن لا ننسى مواقف مصر والوقوف بجوار مسيرة التنمية في الكويت، وكذلك وقوف الكويت إلى جانب مصر هي وقفة أشقاء لدعم القومية العربية».



وحول إقامة الأسبوع الكويتي الثالث عشر الذي تنظمه مجموعة الجابرية للمعارض برئاسة أحمد إسماعيل بهبهاني في شهر ديسمبر المقبل، أكد الغانم انه سيحضر افتتاحه، لما يمثله من أهمية في توثيق التعاون الاستثماري والتجاري المنشود بين البلدين حكومة وقطاعا خاصا وشعبا.