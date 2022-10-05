عقدت شركة أجوان الخليج العقارية اجتماع الجمعية العامة العادية بنسبة حضور 50.96% والجمعية العمومية وغير العادية بنسبة حضور 51.32%.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي أنه تمت مناقشة جدول أعمال الجمعية العامة العادية للنظر في قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المؤرخ في 17/8/2022 بشأن إلغاء إدراج اسهم شركة أجوان الخليج العقارية من بورصة الكويت للأوراق المالية، وقد تمت إحاطة المساهمين بكافة الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل مجلس الإدارة وتمت الموافقة على بنود جدول الأعمال بغالبية الحضور.



كما تمت مناقشة جدول الأعمال للجمعية العامة غير العادية وإحاطة السادة المساهمين بكافة الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل مجلس الإدارة وتمت الموافقة على بنود جدول الأعمال بغالبية الحضور.