ما كمية الشاي التي يجب أن نشربها؟



إذا كنت تميل إلى شرب بضعة أكواب يوميا فأنت محظوظ، حيث تشير الدراسات إلى أن الكمية المثالية هي ما بين ثلاثة إلى أربعة أكواب يوميا.



وقال خبير الشاي والباحث د.تيم بوند: «تشير الدلائل الإجمالية إلى أن الشاي (الأخضر أوالأسود) قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان لأن نشاط البوليفينول يساعد على حماية الخلايا من التلف».

ويرجع السبب وراء قوة هذا المشروب الساخن إلى مركبات الفلافونويد التي توفر خصائص مضادة للسرطان.

وقال د.بوند: «يحتوي كل من الشاي الأسود والأخضر على مادة البوليفينول مع بعض التداخل في الأنواع الموجودة في نوعي الشاي». وتابع: «لقد قيمت الدراسات مجموعة من مآخذ الشاي للوقاية من السرطان، على سبيل المثال، كوب إلى سبعة أكواب يوميا.

واقترحت العديد من الدراسات الأخرى التي تقيم مجموعة من النتائج الصحية مع الشاي ثلاثة إلى أربعة أكواب من الشاي كل يوم. وللحصول على الفوائد الصحية العامة بما في ذلك الحفاظ على خلايا الجسم السليمة، استهدف تناول ثلاثة إلى أربعة أكواب يوميا».



وعندما يتعلق الأمر بإعداد فنجانك فكل شخص لديه تفضيل معين، من كمية الحليب إلى السكر أو عدم وجود سكر، هناك الكثير من الأمور التي يجب وضعها في الاعتبار. ومع ذلك، قال الخبير إن وقت التخمير هو الأهم إذا كنت ترغب في جني كل الأشياء الجيدة.



وقال د.بوند: «إن تخمير الشاي لفترة أطول يساعد على زيادة إطلاق مادة البوليفينول في الشراب. أوصي بنقع الشاي لمدة ثلاث إلى أربع دقائق للحصول على أفضل إطلاق لمادة البوليفينول النشطة بيولوجيا من أكياس الشاي أو أوراقه».



المصدر: «إكسبريس»