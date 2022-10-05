ركز مصمم «جيفنشي» الأميركي ماثيو وليامز في تشكيلته لربيع وصيف 2023 التي عرضت الأحد في باريس تحت المطر، على مستلزمـــات الأنوثة التي تجسدت في الأحذية العالية الكعوب والفساتين الضيقــــة وذات الثنيـــات.



وسارت العارضتان الشقيقتان بيلا وجيجي حديد على منصة الفلين التي أقيمت في الهواء الطلق في «حديقة النباتات» (Jardin des Plantes) بملابس من الدينيم، فارتدت الأولى صدرية وتنورة طويلة، فيما ارتدت الثانية سترة وتنورة طويلة أيضا.



وعبّر وليامز من خلال ذلك عن ميله إلى ملابس الشارع، هو الذي أدخل إلى تصاميم دار الأزياء الفرنسية الفاخرة مسامير وسلاسل وقباقيب تسمى «مارشمالو» من المطاط الأسود، مصنوعة باستخدام أحدث التقنيات المخصصة عادة للأحذية الرجالية ذات الأداء العالي.



وفي أسلوب مختلف تماما، انتعلت بيلا حديد أحذية جوارب ذات أربطة، فيما ظهرت جيجي بكعب عال لحذاء مدبب.



وأرفقت سراويل البرمودا القصيرة وبنطلونات الكارغو مع بلوزات رومانسية ذات كشكشة شفافة أو مع سترات منسوجة.



ولكن لوحظ أن الفساتين كانت نجمة هـــذه التشكيلة، وهي فضية أو مطــرزة باللآلئ وملتصقة بالجسم، ومنها ما هو قصيـــر أو طويـــل.



كما شاركت جيجي حديد في عرض تصميمات للمصممة ستيلا ماكارتني خلال عروض ملابس النساء لموسم ربيع/ صيف 2023 في أسبوع باريس للموضة.