توفى عن عمر يناهز 81 عاما، جيم ريدموند الذي ساعد نجله ديريك في الوصول إلى خط النهاية خلال منافسات الدور قبل النهائي لسباق 400 متر عدو في أولمبياد برشلونة 1992، في واحدة من أشهر اللحظات في التاريخ الأولمبي.

وركض ريدموند من مقعده وسط المدرجات لمساعدة نجله ديريك الذي تعرض لتمزق في الأربطة خلال سباق 400 متر عدو بأولمبياد برشلونة .1992

وجرى تداول لحظة مساعدة ريدموند لنجله داخل الاستاد الأولمبي، ملايين المرات عبر منصات التواصل الإجتماعي.

ونعت اللجنة الأولمبية البريطانية ريدموند، مؤكدة أنه ساهم في مشهد أولمبي "لن يتم نسيانه أبدا".

كما نعت اللجنة الأولمبية الدولية ريدموند عبر حسابها الرسمي على شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي، موضحة "تعاطفنا مع ديريك ريدموند وعائلته في أعقاب وفاة الوالد جيم".