ذكرت شركة "جوجل" أنها ستنشيء "خدمة سحابية أفريقية"، في إطار خطة استثمارية بقيمة مليار دولار أمريكي، للقارة، مما سيسمح للمستخدمين بتخزين بياناتهم داخل البلاد.

وذكر نيرال باتيل، مدير منصة "جوجل السحابية" في أفريقيا أن البنية التحتية السحابية ستتخذ من جنوب أفريقيا مقرا لها، لكن ستعطي للمستخدمين الخيارات، حول مكان تخزين بياناتهم ، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضاف باتيل في مكالمة فيديو اليوم الأربعاء "إننا نمنح للعملاء والشركاء خيارا، ثم عليهم أن يختاروا المكان الذي يودون أن يخزنوا بياناتهم فيه والمكان الذي يودون أن يستهلكوا خدماتهم السحابية منه".

ولدى الدول الأفريقية مجموعة متنوعة من القوانين حول سيادة البيانات، حيث تلزم بعض هذه القوانين الشركات بتخزين البيانات داخل حدودها ، مما يزيد الطلب على خدمة سحابية إقليمية أكثر مرونة.