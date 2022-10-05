نظمت الأمانة العامة لمجلس الأمة لقاء تنويريا للأعضاء الجدد الفائزين في انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر التي جرت الخميس 29 سبتمبر الماضي، للتعرف على آلية العمل البرلماني وسير العمل في الجلسات، وذلك بحضور الأمين العام لمجلس الأمة عادل اللوغاني.



وخلال اللقاء، قام كل أمين عام مساعد بشرح مفصل عن الخدمات المقدمة للسادة النواب من قطاعه، بالإضافة إلى زيارة المركز الإعلامي والاطلاع على آلية وسير العمل به.



وقام النواب خلال اللقاء التنويري بدخول قاعة عبدالله السالم والتعرف على آلية العمل بها وكيفية سير جلسات المجلس، بالإضافة إلى نظام التصويت الإلكتروني على مناصب المجلس ولجانه وكذلك على القوانين.



حضر اللقاء 12 نائبا جديدا وهم كل من محمد المهان وحامد البذالي ويوسف البذالي وحمد المدلج ود.مبارك الطشة وسعود العصفور وشعيب شعبان وخالد العميرة وأسامة الزيد وعبدالله الأنبعي ود.فلاح الهاجري وحمد العبيد.