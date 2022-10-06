قدمت أنچلينا چولي تفاصيل عما وصفته بسلوك زوجها السابق براد پيت المسيء في دعوى قضائية الثلاثاء مما يصعد معركة قانونية بشأن مصنع مشروبات فرنسي كان يتشارك الزوجان ملكيته يوما ما ويكشف تفاصيل جديدة عن انفصام عرى زواجهما.



وتقول الدعوى التي رفعتها چولي في محكمة لوس انجيليس أن پيت سعى إلى ربط بيع حصتها في المصنع باتفاق عدم إفصاح كان من شأنه منعها من مناقشة «إيذاء پيت الجسدي والعاطفي لها ولأطفالهما» علنا.



وتصف دعوى چولي موقفا خلال رحلة بطائرة خاصة في سبتمبر 2016 حيث قيل أن پيت «أمسك چولي من رأسها وهزها قبل دفعها إلى جدار المرحاض»، وزعمت الدعوى أن پيت «خنق أحد الأطفال وضرب آخر في وجهه».