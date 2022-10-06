عبدالكريم أحمد



أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة بالحبس المؤبد للمواطنة المتهمة بقتل وحبس جثة ابنتها داخل دورة مياه بمنزل العائلة في منطقة السالمية طوال 5 سنوات.

وكانت محكمة الجنايات قد سألت المتهمة التي ضبطت خلال أكتوبر من العام الماضي، عن ارتكابها الجريمة إلا أنها أنكرت وذكرت أنها وجدت ابنتها ملقاة على الأرض وبدت عليها علامات الوفاة فخشيت أن تبلغ أحدا وأغلقت على جثتها.



وشهد أحد أبناء المتهمة بأن والدته كانت تبلغه بأنها تحبس شقيقته وتمنعها من الخروج، إلى أن طفح كيله وأبلغها بأنه يعتزم الخروج مع شقيقته والسكن بمفردهما نتيجة إساءة معاملتها لهما، فكشفت له عن أنها توفيت فأبلغ عنها.



يذكر أن النيابة العامة ترافعت بالدعوى، مؤكدة أن المتهمة بدأت مخططها الشنيع منذ العام 2012 بحجز ابنتها في حجرة صغيرة ومنعتها من ضرورات الحياة من مأكل وملبس وحق بالتعليم والحرية إلى أن تمكنت من الهرب ونامت في أرجاء البناية.



وأضافت النيابة أن حارس البناية أبلغ المتهمة بسوء حال ابنتها ومبيتها عند السلالم وتناولها الفضلات، فحبستها مجددا وبنت بابا خشبيا وقضبان ألمنيوم وألحمت نافذة الحمام حتى توفيت، حيث أغلقت فتحات التهوية واشترت أجهزة بهدف إخفاء رائحة الجثة.