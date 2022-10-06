سعود عبدالعزيز



ألقى رجال أمن الجهراء القبض على تاجر للحبوب و24 ألف حبة لاريكا، وكان المتهم حينما شاهد نقطة تفتيش ترك سيارة كان على متنها في وضعية تشغيل وهرب ركضا ليتم مطاردته وضبطه والعثور على المضبوطات داخل السيارة.



وأصدرت وزارة الداخلية بيانا حول الضبطية جاء فيه: أثناء قيام نقطة تفتيش بمهامها الأمنية في منطقة تيماء، قام قائد مركبة بإيقافها وهي في وضع التشغيل قبل النقطة الأمنية ولاذ بالفرار جريا على الأقدام، فتمت متابعته من قبل أفراد النقطة وضبطه، وبتفتيش المركبة تم العثور على كمية كبيرة من المؤثرات العقلية تقدر بـ 24 ألف حبة لاريكا.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر واعترف بأنها تخصه بقصد الاتجار والتعاطي، وعليه تمت إحالته والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.