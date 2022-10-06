أسامة أبو السعود



أعلن وكيل وزارة الأوقاف، م.فريد عمادي أن الوزارة استكملت كل الاستعدادات لانطلاق جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته في نسختها الحادية عشرة والتي تقام برعاية سامية وكريمة من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، يوم 12 أكتوبر الجاري ولمدة أسبوع بفندق الريجينسي.



وأشار عمادي خلال مؤتمر صحافي صباح أمس بمقر وزارة الأوقاف إلى أن حفل انطلاق فعاليات الجائزة يوم 12 الجاري سيكون بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة 200 ضيف من داخل وخارج الكويت.



وقال عمادي الذي يرأس اللجنة العليا للجائزة إن الجائزة تعود لطبيعتها بحضور المشاركين ولجان التحكيم بعد عامين بسبب ظروف جائحة كورونا تعذر اقامة الجائزة بموعدها السابق في ابريل 2020 وبعد تحسن الأوضاع تم عقدها لتكون في الموعد الحالي.



وأضاف أن وزارة الأوقاف شكلت مختلف اللجان المتخصصة للجائزة والتي تواصل العمل بشكل دؤوب، لإظهار الصورة المشرقة للكويت من خلال هذه الجائزة الدولية والتي تميزت عن سائر الجوائز الدولية على مستوى العالم، مبينا أن ما يميزنا هو وجود فروع في هذه الجائزة غير موجودة في سائر الجوائز المماثلة وهي فرع حفظ القرآن بالقراءات العشر وفرع صغار الحفاظ للفئة العمرية من 8 الى 12 سنة لحفظ القرآن كاملا.



ولفت عمادي إلى ان من فروع الجائزة المتميزة هو فرع افضل مشروع تقني يخدم القرآن الكريم، والجديد هذا العام اننا قسمنا هذا الفرع على المؤسسات والافراد، حيث بلغ عدد المشاركين هذا العام 30 مشاركا في هذا الفرع، مبينا أننا وجهنا الدعوة الى 76 دولة اعتذرت 6 دول وعدد المتسابقين تجاوز 130 متسابقا في كافة الفروع وبمجموع جوائز 152 ألف دينار كويتي.



تكريم شخصيات قرآنية



بدوره، قال وكيل وزارة الأوقاف المساعد لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية د.فهد الجنفاوي إنه سيتم تكريم الشخصيات القرآنية والذين تم اختيارهم وهم الشيخ العلامة المقرئ محمد تميم الزعبي عالم بالقراءات ببلاد الشام، والشيخ د.طيار آلتي قولاج إمام في تحقيق المصاحف القرآنية بالجمهورية التركية.



أما فيما يخص الورش العلمية فستكون هناك ورشة شرح كتاب الفرائد الحسان في عد آي القرآن لفضيلة الشيخ د.محمد الأهدل، وورشة المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار لفضيلة الشيخ د.بشير بن حسان الحميري وورشة الإتقان في تجويد القرآن مع منظومة الخلاصة في التجويد لفضيلة الدكتورعبدالله بن صالح العبيد.



ولفت الجنفاوي إلى أن المحاضرات والورش القرآنية هي الحصون الخمسة في حفظ القرآن الكريم، والذكاء المتعدد، وأثر تعاهد النفس بالقرآن، ومحاضرة بعنوان اركب معنا، ومحاضرة بعنوان ذهب الديناران وبقي القرآن. من جهته، قال أمين سر اللجنة العليا للجائزة ناصر الكندري إن رؤيتنا هي الريادة عالميا في خدمة القرآن الكريم والتميز في رعاية أهله، ورسالتنا السعي إلى الارتقاء في رعاية حفظة القرآن الكريم والقائمين عليه أفرادا ومؤسسات على المستوى الدولي تحقيقا لدور الكويت الريادي.



وأشار الكندري إلى أن أسماء المشاركين الكويتيين في فروع الجائزة هم محمد الشعيب في القراءات العشر، وعبدالعزيز المجيبل في حفظ القرآن، وبدر محمد الرويح في التلاوة والترتيل، ويحيى العجمي في صغار الحفاظ.



إطلاق مسابقة دولية لحفظ السنة النبوية



كشف وكيل الأوقاف م. فريد عمادي عن انه تمت موافقة مجلس الوزراء على إطلاق جائزة دولية لحفظ السنة النبوية، موجها الشكر لسمو رئيس الوزراء والوزراء على الموافقة على إطلاق الجائزة التي تؤكد ريادة الكويت في حفظ كتاب الله وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم.