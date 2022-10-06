عباس عوض: متفائلون بالحكومة والمجلس والمؤسسة.. والإصلاح يبدأ من حقوق العمال

رواتب عمال «النفطي» في الكويت لم تتغير منذ العام 2011 وهي الأقل مقارنة بدول الجوار

أسامة أبو السعود

أعلنت نقابة العاملين بشركة نفط الكويت اتخاذ خطوات تصعيدية إذا لم تحل مشاكل العاملين في الشركة والقطاع النفطي.



وقال رئيس النقابة عباس عوض خلال مؤتمر صحافي عقد امس بمقر اتحاد عمال البترول في الأحمدي إن أهم مطالب العاملين بالشركة تتمثل في نظام الترقيات الجديد وسرعة إنجاز بيع الإجازات وصرف مكافأة الصفوف الأمامية وحل الملفات العمالية العالقة.



وشدد عوض على أن التصعيد قادم لرفع أي ظلم يتعرض له عمال شركة نفط الكويت Koc، لافتا إلى أن هناك مسؤولين يستخدمون النظام بشكل خاطئ، مضيفا: «لدينا نظام ولوائح في نفط الكويت فلماذا تستحدثون لنا أنظمة تضر بالعمال، فنحن مع أي تعديل يعتمد على تطبيق الكفاءة». وطالب عوض المسؤولين بضرورة إعطاء القطاع النفطي الحق في صرف مكافأة الصفوف الأمامية.



وأشار إلى أن رواتب عمال القطاع النفطي لم تتغير منذ عام 2011 وهي الأقل مقارنة بزملائنا في بعض الدول بالرغم من ارتفاع كل الأسعار وزيادة الأعباء المعيشية. وذكر أن عمال القطاع النفطي حافظوا على الإنتاج ويواصلون العمل ليل نهار لزيادة الإنتاج في وقت زادت أسعار النفط عالميا، ولله الحمد تم سد عجز موازنة الدولة وهذا بجهد عامل من أبناء هذا القطاع الذي يستحق تحقيق مطالبه العادلة.



وقال عوض: نحن متفائلون بالمرحلة الحالية من نواب الأمة واختيار سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لتشكيل الحكومة الجديدة، معربا عن أمله أن تكون حكومة إصلاح حقيقي، مشددا على أن الإصلاح يبدأ من إعطاء العمال حقوقهم العادلة. واضاف عوض: نحن لسنا طلابين فلوس، لكن نطالب بالحق، مطالبا لجنة الميزانيات القادمة إقرار حقوق القطاع النفطي بصفة مستعجلة في مجلس الأمة لإقرار الصفوف الأمامية وشراء الإجازات.



من ناحيته، قال أمين السر المساعد م.سعد الحميدي الهاجري إن المؤتمر الصحافي خطوة تسبق التصعيد القادم والذي يصل إلى الاعتصام الذي سيتم تحديده في موعد قريب إذا لم تحل الملفات العالقة وتنفذ إدارة الشركة والمؤسسة وعودهم.



من ناحيته، قال عضو مجلس إدارة النقابة سالم علي السبيعي، على المعنيين التدخل لنزع فتيل التصعيد القادم، ولن نقبل بأي انتقاص من حقوق العاملين في الشركة، فهي خط أحمر وليست محل مساومة.