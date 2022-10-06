دارين لعلي



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة، أن معهد الكويت للأبحاث العلمية بصدد توقيع عقد مع إحدى الشركات المتخصصة بالأسماك للاستفادة من خبرات المعهد في الاستزراع.



وقالت المصادر ان الاتفاق سيسهم في تصريف إنتاج المعهد من الاستزراع السمكي وتحديدا الروبيان بعد نجاح تجربة المعهد باستزراع الروبيان في المناطق الصحراوية. ولفتت المصادر إلى ان الاتفاق يمكن ان يسمح بالاستفادة من خبرات المعهد في هذه التقنيات لتوسيع الإنتاج ايضا للمستوى التجاري، وذلك عبر الاستثمار من قبل الشركة في تطبيق المشروع التجريبي بشكل أوسع.



يذكر ان المعهد قام بأولى عمليات الحصاد شبه التجاري للروبيان المستزرع بالأحواض الخارجية في المناطق الصحراوية من محطة كبد التابعة للمعهد خلال الشهر الماضي بعد نجاحه في إنتاج طنين من الروبيان في الألف متر مكعب من المشروع.