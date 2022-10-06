بتوجيهات ومتابعة مباشرة من مدير فرع بلدية محافظة حولي م.أحمد الهزيم لفريق طوارئ حولي والتدخل السريع بتكثيف الجولات الميدانية على المحلات المخالفة للوائح والقوانين والتعديات على أملاك الدولة بمنطقة السالمية والكشف على السراديب المستغلة تجاريا مخازن بالمخالفة للوائح والقوانين، نفذ فريق الطوارئ والتدخل السريع عدة جولات ميدانية أسفرت عن تحرير 57 مخالفة وإغلاق 5 سراديب وإزالة 18 تعديا على أملاك الدولة.



وفي هذا السياق، كشف رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية حولي إبراهيم السبعان عن أن الجولات الميدانية التي تم تنفيذها من قبل الفريق الرقابي بفريق الطوارئ والتدخل السريع على المحلات للتأكد من التزامها بالاشتراطات والضوابط المعمول بها في البلدية أسفرت عن تحرير 12 مخالفة لعدم الالتزام بترخيص الإعلان، فضلا عن قيام العنصر النسائي بالكشف على 15 صالونا نسائيا، وقد أسفرت جولاتهم عن تحرير 45 مخالفة لتشغيل عاملات قبل الحصول على شهادات صحية.



وأضاف السبعان أن الفريق ومن خلال جولاته قام بإغلاق 5 سراديب مخالفة لاستغلالهم في غير الأغراض المرخصة من أجلها، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السراديب المخالفة بإغلاقها وتوجيه إنذارات لأصحاب العقارات بإخلائها وإزالة أسباب المخالفة والإغلاق، وإلا فسيتم وضع بلوك على العقار، لافتا إلى تواصل الفريق الرقابي لجولاته الميدانية بكل مناطق المحافظة لرصد السراديب المخالفة والتأكد من التزام أصحاب العقارات بالقوانين واللوائح البلدية.



وبين أن الفريق الرقابي قام بإزالة 18 تعديا على أملاك الدولة بالمخالفة للقوانين واللوائح البلدية، مشيرا في هذا الصدد الى عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للوائح والأنظمة المعمول بها في البلدية.