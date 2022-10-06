بشرى شعبان



أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن احصائية شهر سبتمبر والتي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، والتي تضمنت ايقاف 25 ترخيصا لمكاتب استقدام العمالة، كان احدها بسبب مخالفته الفقرة هـ من المادة 24، و11 مكتبا لمخالفتها الفقرة أ من المادة 24، وإيقاف 12 ترخيصا لمخالفتها الفقرة د من المادة 24 من القانون المنظم لاستقدام العمالة، الى جانب وضع 25 ملصقا على المكاتب المخالفة خلال الجولات التفتيشية.



وبينت الإحصائية تلقي الادارة المعنية 580 شكوى من صاحب عمل ضد مكتب، و140 شكوى من عامل ضد صاحب عمل، و26 شكوى من صاحب عمل ضد عامل وشكوى واحدة من عامل ضد مكتب، و12 شكوى من مكتب ضد صاحب عمل، و31 شكوى ترك عمل محالة الى القضاء، بالإضافة الى 15 شكوى جواز سفر تم تسليمه للعامل، الى جانب احالة 91 شكوى الى القضاء، ليبلغ عدد الشكاوى المسجلة 759 شكوى وحل 369 شكوى بشكل ودي، ورفع الإيقاف عن 17 ترخيصا.



كما حصلت الادارة المعنية مبلغ 126.796 دينارا لصالح اصحاب الاعمال و1035 دينارا لصالح العمالة، وبلغ عدد المكاتب المسجلة في الهيئة 428 مكتبا.