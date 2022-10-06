

شاركت الكويت في الاجتماع الـ 32 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي بوفد رسمي برئاسة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار جمال الجلاوي والوفد المرافق له.



وعقد الاجتماع الـ 32 بدعوة من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة العربية السعودية الشيخ د.وليد الصمعاني، وباستضافة من السعودية رئيس الدورة الحالية، حيث تناول جدول أعمال الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة التي تهدف الى تعزيز التعاون القانوني بين دول المجلس.



وتضمن جدول أعمال الاجتماع عدة موضوعات، منها معوقات تسجيل المحامين بدول المجلس واتفاقية تسليم المتهمين بدول المجلس، وكذلك الاطلاع على تجارب الدول الأعضاء في القضايا العدلية والقانونية.