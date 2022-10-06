عبدالكريم العبدالله



أعلن رئيس مركز البابطين لجراحة التجميل والحروق والترميم د.عقيل لاري، عن تنظيم ورشة عمل لجراحات الرأس والجمجمة والعيوب الخلقية خلال الفترة من 10 إلى 13 الجاري تتضمن فريق مشتركا سيجري عمليات ترميمية معقدة، حيث يتكون الفريق من جراحة التجميل والترميم وفريق جراحة المخ والأعصاب بالاشتراك مع البروفيسور ارنود جليزال من فرنسا.



وبين د.لاري ان تنظيم مثل هذه الورش الهدف منه التعاون مع الخبرات الدولية وتبادل المعرفة عبر إجراء عدة عمليات بالغة التعقيد بالتعاون مع البروفيسور الزائر.



وأشار الى أن البروفيسور جليزال يعد أحد أعلام جراحات الترميم للجمجمة في فرنسا، ويأتي هذا التعاون ايمانا بأهمية تقديم أفضل رعاية صحية وتبادل الخبرات الذي ينعكس إيجابا على مجال جراحة التجميل المتميز على الصعيدين المحلي والإقليمي.



وأكد على السعي للتركيز على الجانب العلمي والعملي وتأهيل الكوادر الوطنية للمستقبل، كاشفا عن خطط لاستحداث فرق جراحية متمكنة لمتابعة وإجراء العمليات الجراحية المعقدة بكفاءة ودقة عالية، تماشيا مع خطة الوزارة ودعمها الذي يصب في مصلحة تطوير الخدمات الطبية.