عقد وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الـ 32 أمس الثلاثاء، حيث ترأس وزير العدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار جمال الجلاوي وفد الكويت المشارك بالاجتماع.



وتناول جدول أعمال الاجتماع الذي عقد بمقر الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدعوة من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودي (رئيس الدورة الحالية) د.وليد الصمعاني العديد من المواضيع المهمة التي تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني بين دول المجلس والتي تم اعتمادها بعد رفع التوصيات الخاصة فيها من قبل وكلاء وزارات العدل في اجتماعهم الـ 24 الذي عقد في سبتمبر الماضي.



وتضمن جدول أعمال الاجتماع عدة مواضيع منها معوقات تسجيل المحامين بدول المجلس ومشروع قانون موحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز، وبحث مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون واتفاقية تسليم المتهمين بدول المجلس وكذلك الاطلاع على تجارب الدول الأعضاء في القضايا العدلية والقانونية.



وضم وفد الكويت وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي والوفد المرافق.